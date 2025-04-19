Водки стає все менше: нові акцизи на спиртне свідчать про економічні проблеми Росії

За останні три місяці в Росії майже на чверть впало виробництво водки. Причиною цього стало підняття ставки акцизу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як пов'язана водка та економічні проблеми у Росії

З 1 січня 2025 року ставка акцизу на алкоголь зросла на 15%, що є результатом нової податкової політики Кремля. Лише за перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді – на 25%.

У розвідці зазнають, що новими акцизами на спиртне Москва намагається активізувати надходження в бюджет, звідки Росія фінансує злочинну війну проти України.

Також це один з проявів економічних проблем Москви – на тлі зменшення нафтогазових доходів кремль вирішив залізти в гаманці до власного населення, стабільно спраглого до водки,

– вказують у ГУР.

Головне управління розвідки зауважує, що зростання роздрібних цін на алкоголь, викликане збільшенням акцизів, навряд чи здатне змінити раціон росіян, проте цілком може масштабувати рівень тіньового ринку з дешевим спиртним на кшталт "містера сідра".

До речі, нещодавно ГУР розповідало, що росіяни на фронті страждають від браку їжі, тому вимушені їсти навіть "Терафлю". Командування економить на харчах для штурмовиків, які перебувають на передовій, – не розраховуючи, що ті повернуться живими