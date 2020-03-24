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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Економісти не радять владі вводити надзвичайний стан: причини

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      Через спалах коронавірусу та заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією, українська влада полегшила податкове навантаження для бізнеcу до 3 квітня. Які саме пільги тимчасово є у підприємців та яких збитків може завдати карантин українській економіці – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Через карантин влада запровадила тимчасові пільги для підприємців. Наприклад, 2 місяці –  без єдиного соціального внеску для малого бізнесу, і без податку на доходи для великого. Також відтерміновується земельний податок та податок на нерухоме майно.

      Детальніше Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

      До 1 липня також заборонені перевірки бізнесу і нарахування пені за несплату податків. Це має дещо послабити навантаження на бізнес. Проте не компенсує суттєвої втрати прибутків. Пережити кризу буде легше лише великому бізнесу, переконані експерти.

      Коронавірус в Україні: що відомо? Станом на 24 березня в Україні підтверджено 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Три людини померли, один пацієнт повністю одужав. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня. 

      З 16 березня закриті свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

      Найбільше постраждають мережі кав'ярень, салонів краси, та магазини одягу. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що захищати треба не лише малий і мікробізнес, але й середній.

      Для тих підприємств, які не можуть працювати через карантин, це мають бути виплати єдиного соціального внеску. Можливо, навіть виплати зарплат їхнім працівникам,
      – зазначив він.

      Ще більше по бізнесу може вдарити запровадження надзвичайного стану. На таких жорстких заходах наполягає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Він переконаний: якби такий режим запровадили раніше, вдалося б запобігти розповсюдженню епідемії територією України.

      Важливо Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах

      Варто зазначити: у такому випадку щонайменше на місяць зупиняться майже всі виробництва, які ще працюють. Наприклад, ресторани чи магазини, які в умовах карантину можуть доставляти продукцію додому

      Надзвичайний стан в Україні
      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

      До того ж, під час надзвичайного стану відкритими будуть лише продуктові магазини, аптеки та стратегічні підприємства.

      Зараз однозначною є думка, що призупинення дії всієї економіки – це катастрофічний сценарій. Ми не можемо собі цього дозволити, в цьому також немає й епідеміологічного сенсу,
      – вважає Вишлінський.

      Підприємець та громадський діяч Валерій Пекар наголосив, що найбільшою загрозою для України зараз є не епідемія, а економічний крах. Адже за таких умов чимало українців можуть опинитися без роботи.

      Довідка. Колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що через запровадження карантину близько 170 – 500 тисяч українців можуть втратити роботу. Він посилається на досвід Китаю, де за місяць епідемії безробіття зросло на 1%.

      Фахівці переконані, що без непоправних наслідків для економіки нинішній карантин може тривати максимум місяць. Майже не вдарять по економіці обмеження, які запровадили до 3 квітня.

      Втім, на нашу економіку впливає не лише карантин, а й світова криза. Тож втриматись на плаву можливо за допомогою МВФ. Та перемовини з ним ще тривають. 

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      сьогодні
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Податки Надзвичайний стан в Україні 2020
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