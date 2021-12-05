В "Екополісі ХТЗ" Ярославського збудують інноваційний сортувальний хаб Укрпошти

У Харкові 5 грудня відбулася урочиста церемонія підписання контракту на будівництво автоматизованого сортувального хабу національного поштового оператора "Укрпошта" у бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", який створила та розвиває група DCH Олександра Ярославського.

Харків став одним із перших міст, у якому під час оновлення логістичної мережі Укрпошти збудують такий об'єкт.

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Автоматизований сортувально-логістичний хаб обслуговуватиме східну частину України. Загальна площа відведеної під нього земельної ділянки становить 7 гектар. За даними Укрпошти, її хаб до "Екополісу ХТЗ" дозволить прискорити час доставлення відправлень. Обсяг обробки посилок зросте до 5 тисяч одиниць на годину, дрібних посилок – до 16 тисяч одиниць на годину та 15 тисяч листів на годину.

У церемонії підписання контракту взяв участь мер Харкова Ігор Терехов.

Ми раді вітати у Харкові створення такого важливого та об'єкту – це інвестиції та інновації, сучасні робочі місця для харків'ян. І ми раді, що проєкт "Екополіс ХТЗ", в який ми віримо та розвиваємо із групою DCH Олександра Ярославського в рамках приватно-міського партнерства, залучає знакові компанії з усієї України та світу. Бажаю успіху хабу Укрпошти – нехай він слугує розвитку ваших компаній, процвітанню міста та добробуту харків'ян,

– сказав Терехов.



Сортувально-логістичний хаб обслуговуватиме східну частину України / Фото "Главное"

"Харків – традиційно один із найбільш завантажених напрямків доставки. Наразі Харківське депо обробляє 1,3 мільйона відправлень на місяць. Ми розуміємо, що чинних потужностей недостатньо. Будівництво нового, повністю автоматизованого сортувального центру дозволить нам повною мірою задовольнити обсяги відправлень, що постійно зростають, – заявив під час церемонії підписання договору з "Екополісом ХТЗ" у Харкові Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. – Новий сортувальний центр стане основним для автоматизованої обробки та сортування поштових відправлень для східної України та об'єднає навколо себе ще 9 депо".

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" групи DCH Олександра Ярославського став переможцем у відборі підрядників Укрпошти для будівництва сортувального центру у Харкові через систему ProZorro. У будівництво об'єкту буде інвестовано близько 42 мільйони доларів, а партнерами проєкту, які надали фінансування, виступили Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк за участю Міністерства інфраструктури України.



Хаб збудують у Харкові / Фото "Главное"

Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" – довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського. Плановий обсяг інвестицій для створення цієї інноваційної ділової екосистеми – 1 мільярд доларів. Завдяки цьому в Україні з'явиться щонайменше 10 тисяч нових робочих місць.

У складі "Екополісу ХТЗ" діятимуть індустріальний парк та технопарк, IT-кластер, медичний центр, логістичний комплекс, торговий та агротехнологічний кластери, освітній, медичний та дослідний (R&D) центри. Про намір стати резидентами "Екополісу ХТЗ" вже заявила низка глобальних hi-tech компаній, зокрема світові лідери з розробки обладнання та рішень для телеком-індустрії корпорації ZTE та Huawei, а також IT-гіганти Dell та Hewlett Packard, яка створить тут R&D- лабораторії Серед інвесторів "Екополіс ХТЗ" – представник династії Ротшильдів Натаніель Ротшильд, найбільший інвестор у Східній Європі та світі, а також міжнародна інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings.