Екорейдерство відлякує інвесторів та становить загрозу для економіки України, – експерти

Фахівці вкотре наголошують – екорейдерство та екотероризм відлякують інвесторів, тим самим становлять загрозу для всієї економіки України. Зокрема, "активісти" шантажують промислові підприємства, прикриваючись турботою про довкілля.

Зазначається, що у більшості випадків це недобросовісна конкуренція, політичне протистояння або ж боротьба за активи. У цьому випадку проблеми з екологією слугують всього лиш прикриттям.

Виникає безліч маніпулятивних речей, які відлякують інвестора. Чого хоче інвестор? Інвестор який буде будувати більш екологічні чисті виробництва він хоче прозорих умов і зрозумілих правил гри. Він не хоче бачити, що Україну відвертає в протилежний бік за зміною політичних сил,

– розповіла президент професійної Асоціації екологів України Людмила Циганок.

Генеральний директор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов пояснює: екотероризм – це таке негативне явище, пов'язане з тим, що різні люди тиснуть на бізнес, використовуючи для цього екологічні гасла, якісь больові точки.