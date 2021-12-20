"Екотерористи" не лише шкодять бізнесу, а й примножують корупцію, – експерти

Лише чверть громадських екологічних організацій в Україні борються та відстоюють справжні проблеми довкілля і можуть називатися екологами. Для приблизно 75% таких організацій більше підходить назва "екотерористи".

Керуючий партнер адвокатського об’єднання Валентин Лучковський зазначив, що екотероризм має на меті не лише нажитись через глобальні вимоги, а й шкодить українському бізнесу та примножує корупцію.

За його словами, перший удар, який завдається, по репутації, а другий – це витрата часу.

В бізнесі час – це гроші. Тому багато підприємств, навіть маючи все ідеально, відстоюють свою позицію, вони розуміють, що якщо вони залізуть у суди, то вони будуть судитися пів року. За цей час вони втратять значно більше коштів, ніж відкупившись від цих активістів,

– пояснив Лучковський.

Саме тому кількість кейсів, де псевдоекологи звернулись до суду з нічим – досить велика. Судові інстанції також вже менше беруть до розгляду подібні справи. Як показує практика, схожі слухання або штучно зривають галасом, або зовсім не мають доказів. Через це так звані "екологи" намагаються "домовитися" з об’єктом терору.

"Якщо до власників підприємства і до менеджменту ставляться протиправні вимоги – 10% в статутному капіталі чи певна сума коштів – 10–20 тис. доларів – це вже вимагання. І це вже перша ознака екорейдерства чи вимагання під приводом екологічних тем", – пояснив партнер адвокатського об’єднання Іван Проданик.