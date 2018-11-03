Екс-голова Апеляційного суду Криму Чорнобук прокоментував звинувачення у держзраді

У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Його підозрюють у державній зраді. Він з 2014 року сприяв країні-агресору і забезпечував функціонування судів на тимчасово окупованій території Криму. Відомо, що затриманого відвезли до Голосіївського суду столиці.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Сердюк.

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Журналістам вдалось відзняти, як співробітники СБУ привезли до Голосіївського суду екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Він ховав своє обличчя під кепкою. Екс-суддя заявив, що претензії до нього не визнає і вважає, що робив усе правомірно.

На питання, чи засуджує він колег, які зараз лишились працювати в окупованому Криму, Чорнобук дав ствердну відповідь.

Зараз засуджую. Після 14 квітня був закон України, про те що Україна визнала окупацію. На той час був правовий вакуум. До того часу було невідомо, що відбувається. Був повністю правовий хаос і безлад. І треба було якось вирішувати справи, які були,

– зазначив екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук.

Екс-суддя вже декілька годин перебуває у Голосіївському суді, там мало б розпочатися засідання з обрання йому запобіжного заходу. Однак звідти вже вийшов його адвокат, якого йому призначила держава. Журналістам вдалось з ним поспілкуватись. Стало відомо, що наразі одразу в справі перебувають два адвокати. Одно з них, начебто, найняла мати підозрюваного, а іншого – все ж надала держава.

Сьогодні моєму підзахисному вручили клопотання з додатком о 17:30. Відповідно, було заявлено клопотання про те, щоб дали час. Суд задовольнив клопотання, і нове судове засідання по вирішенню даного клопотання про взяття під варту мого підзахисного буде проведено в понеділок о 9 годині,

– заявив адвокат підозрюваного.

Вже під час засідання викликали до суду поліцію та швидку. Для кого саме – не з’ясовано.