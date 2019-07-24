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      Екс-голова фракції "Партії регіонів" Єфремов вийшов із СІЗО

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      Єфремов на свободі
      Єфремов на свободі / telegraf.com.ua

      Скандальновідомий політик Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області. Рішенням суду йому запобіжний захід змінили із ув'язнення на домашній арешт.

      Трапилося це приблизно о 8 ранку. Єфремов не мав із собою жодних речей, зустрів його на виході із СІЗО адвокат Євген Солодко, пише ТСН. Далі одіозний політик сів у позашляховик та у супроводі двох правоохоронців виїхав до Києва.

      Читайте також: Дембельський акорд колишньої влади: чому Єфремова випустили із СІЗО

      На запитання журналістів про настрій відповів: "А як ви думаєте, який настрій у мене після трьох років у одиничній камері?" Також щойно звільненого Єфремова запитали, чи має намір він далі займатися політикою.

      Ситуацію в країні поки оцінювати не можу, треба розібратися. Знаєте, я ніколи не ставив собі завдання вийти звідси (з СІЗО – 24 канал) за допомогою якогось "Опозиційного блоку" чи ще когось,
      – зазначив він.

      І додав: "Моє завдання – довести, що я, як член "Партії регіонів", абсолютно невинен. І що понад мільйон людей, які були членами "Партії регіонів" – абсолютно нормальні люди, які мешкають в Україні та вважають себе українцями". 

      Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Єфремов – хто це і чому його називають одіозним? Це український політик, був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Противник Євромайдану, ініціатор і учасник голосування за диктаторські закони 16 січня 2014.

      У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно. 

      З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ.

      22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

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      Теги: Новини України Новини Луганська Олександр Єфремов Партія регіонів Судді Євромайдан
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