Екс-голова фракції "Партії регіонів" Єфремов вийшов із СІЗО

Скандальновідомий політик Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області. Рішенням суду йому запобіжний захід змінили із ув'язнення на домашній арешт.

Трапилося це приблизно о 8 ранку. Єфремов не мав із собою жодних речей, зустрів його на виході із СІЗО адвокат Євген Солодко, пише ТСН. Далі одіозний політик сів у позашляховик та у супроводі двох правоохоронців виїхав до Києва.

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На запитання журналістів про настрій відповів: "А як ви думаєте, який настрій у мене після трьох років у одиничній камері?" Також щойно звільненого Єфремова запитали, чи має намір він далі займатися політикою.

Ситуацію в країні поки оцінювати не можу, треба розібратися. Знаєте, я ніколи не ставив собі завдання вийти звідси (з СІЗО – 24 канал) за допомогою якогось "Опозиційного блоку" чи ще когось,

– зазначив він.

І додав: "Моє завдання – довести, що я, як член "Партії регіонів", абсолютно невинен. І що понад мільйон людей, які були членами "Партії регіонів" – абсолютно нормальні люди, які мешкають в Україні та вважають себе українцями".

Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду – читайте у матеріалі 24 каналу.

Єфремов – хто це і чому його називають одіозним? Це український політик, був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Противник Євромайдану, ініціатор і учасник голосування за диктаторські закони 16 січня 2014.



У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.



З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ.



22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.