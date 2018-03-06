Екс-радник Трампа не свідчитиме щодо втручання Росії у вибори США

Екс-радник передвиборчого штабу Дональда Трампа Сем Нанберґ відмовився давати свідчення у справі про можливе російське втручання в американські вибори.

Про це він заявив у понеділок, 5 березня, в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

Читайте також: Змова проти інтересів США та брехня щодо України: екс-радник штабу Трампа зробив зізнання

Він аргументував це тим, що не хоче витрачати десятки годин на перегляд електронного листування з екс-радниками Дональда Трампа Стівом Бенноном і Роджером Стоуном.



Сем Нанберґ зазначив, що виклик, який зробив спецпрокурор Роберт Мюллером, є "абсолютно безглуздим". Він відкидає підозри про змову американського президента і Росії. Він також додав, що буде дуже весело, якщо Мюллер арештує його.



Відомо, що спецпрокурор США запросив у Трампа та радників листування і документи з 2015 року.

До слова, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії у вибори країни, звинуватив одного з адвокатів Алекса Ван дер Цваана, який свідчив у справі, у наданні неправдивих свідчень його слідчим.