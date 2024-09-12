"Потужні" контрсанкції для заходу: ексчемпіон світу вимагає заборонити чеське пиво в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення майже весь цивілізований світ об'єднався, щоб допомогти Україні в боротьбі з агресором. Країни-партнерки постачають нам зброю за запроваджують санкції проти Росії та її представників.

Зокрема, активною є Чехія. Серед іншого, вона стала ініціаторкою збору коштів для закупівлі понад мільйона артилерійських снарядів, щоб передати їх Україні.

Читайте також Колишній лідер Прометея близький до переходу в російську команду

Санкції, які росіяни не зацінять

Через таку позицію дружньої для нас країни колишній чемпіон світу в хевівейті Ніколай Валуєв зажадав зробити потужну відповідь. Чинний депутат Державної думи звинуватив союзників України в агресії проти жителів Росії.

За це він вимагає посилити "імпортозамєщєніє" та заборонити закупівлю товарів з країн "колективного Заходу", зокрема, чеського пива, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Колишній боксер зробив репост у своєму телеграм-каналі одного з пропагандистів, який поскаржився на те, що "одним із великих джерел поповнення бюджету Чехії є виробництво та експорт пива", а саму країну назвав русофобською.

Я вже писав тут, що пиво їх і за рецептом теж козляче, у всіх сенсах. Наші вже давно варять не гірше. Але будь-яка згадка про чехів і чеське пиво, тим більше розпиття його, сьогодні після обстрілів їхньою зброєю російських міст не в'яжеться зі здоровим глуздом,

– пожалівся Валуєв.

Зазначимо, що це вже далеко не перший "геніальний" спіч від Ніколая. Зокрема, раніше він звинувачував Україну в порушенні міжнародного права, оскільки наша країна не капітулює та чинить опір окупантам.