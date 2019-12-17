Ексбоєць СОБР Білорусі зізнався у гучних вбивствах опонентів Лукашенка, – DW

Спецпризначенець білоруського загону СОБР, який втік до Європи, зізнався в участі у викраденнях і вбивствах опонентів незмінного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Мовиться про зниклих 20 років тому опозиціонерів Захаренка, Гончара і Красовського.

Юрій Гаравський назвав себе колишнім бійцем білоруського СОБР ("Специальный отряд быстрого реагирования", більш відомий у ЗМІ як "ескадрон смерті"). Він розповів виданню DW про свою безпосередню участь у викраденні й убивстві опозиційних політиків і бізнесменів, які виступали проти Олександра Лукашенка.

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1999 року в Білорусі зникли троє відомих опозиціонерів

Убивство ексміністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка 7 травня 1999

Гаравський стверджує, що Захаренка у Мінську викрали і вбили бійці загону швидкого реагування СОБР внутрішніх військ МВС Білорусі. Серед них начебто був і сам Юрій Гаравський, а фактичним командиром СОБР був Дмитро Павліченко.

Він лише сказав: "Зробіть так, щоб не було боляче". Павліченко двічі вистрелив у Захаренка в район серця,

– так Гаравський відповів на запитання, чи розумів Захаренко, хто й навіщо його захопив.

Чоловік переконаний, що про ці вбивства знали і глава МВС Юрій Сіваков, і секретар Ради безпеки Віктор Шейман, та й сам президент Олександр Лукашенко. Однак Гаравський не готовий стверджувати це напевно.



Гаравський переконує, що був бійцем СОБР, причетного до вбивства політиків у Білорусі / Фото DW

Убивство ексглави ЦВК Білорусі Віктора Гончара і бізнесмена, який фінансував опозицію до Лукашенка, Анатолія Красовського 16 вересня 1999

Гаравський розповів, як загін СОБР захопив Гончара та Красовського та вивіз у лісосмугу, де чоловіків витягнули з авто та поклали поруч: "Яма вже була готова. Це була могила".

Далі Павліченко зробив по два постріли у серце кожному. "А дня через три Павліченко приїхав і каже: "Ось вам, хлопці, за Гончара і Красовського". І дає нам по тисячі доларів", – зізнався Гаравський.

По Гончару питав Павліченко: "А, взагалі, за що?" Він сказав: "У нього був стовідсотковий компромат для відставки Лукашенка". У верхах сказали, що його треба прибрати",

– пригадав співрозмовник DW.

І додав, що "усі накази віддавали усно: жодних письмових підтверджень, відеозаписів, протоколів – нічого такого немає".



Акція пам'яті зниклих безвісти опозиціонерів у Мінську / Фото AFP

Чи причетний Лукашенко

Зізнання Гаравського збігаються з висновками доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Христоса Пургурідеса. Він у 2004 році розслідував зникнення білоруських опозиціонерів і також назвав СОБР "ескадроном смерті під керівництвом Павліченка".

Не може бути, щоб ці викрадення і вбивства сталися без згоди, м'яко кажучи, дуже-дуже високопоставлених чиновників. Коли я це кажу, то думаю про президента Білорусі,

– сказав Пургурідес виданню DW.

Примітно, що Гаравський, за його словами, готовий розповісти все під присягою в суді.

Він утік з Білорусі в жовтні 2018 року до однієї з європейських країн, побоюючись переслідувань. У Європі Гаравський попросив політичного притулку, справу поки розглядають.



Олександр Лукашенко приймає присягу президента, 1990-і роки / Фото Bymedia

Зауважимо, що в інтерв'ю DW Гаравський не розповідав, як саме він утік із Білорусі, чим займався після звільнення з СОБР, яке сталося у 2003 році, однак – надав DW оригінали й копії документів, що підтверджують його особу та історію.