Ексглава ДПС Сергій Верланов розкритикував схвалену Кабміном Бюджетну декларацію

Бюджетна декларація на 2022–2024 роки – важливий крок, на здійснення якого так і не спромігся жоден з попередніх урядів. Але зараз цей документ більше нагадує "річ у собі" – без мети і завдань.

Про це в авторській колонці для видання "НВ" написав ексглава ДПС України Сергій Верланов.

"Передбачається, що доходи державного бюджету в майбутні три роки будуть трохи випереджати показники зростання споживчих цін. З огляду на рівень очікуваного зростання ВВП, це означає, що Мінфін у своїх розрахунках виходить лише з простого органічного зростання доходів. У свою чергу, це вказує на відсутність в урядової команди реальних надій на поліпшення адміністрування або на детінізацію економіки та інше, а також опосередковано говорить, що очікується нульовий ефект від податкових реформ, ініційованих нинішнім урядом", – написав Сергій Верланов.

Експерт підкреслив, що є хороша новина – не планується підвищення ставок основних податків, наприклад, податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб (+ військовий збір). Але погана в тому, що Мінфін також і не планує їх зменшення. Тобто 18% і 19,5% так і залишаться.

З огляду на загальносвітовий тренд щодо зменшення податкового тиску на фізичних осіб і збільшення на корпоративний сектор, схоже на те, що Мінфін не налаштований робити різких рухів у цьому напрямку. Тому довгоочікуваної реформи оподаткування фізичних осіб, неодноразово анонсованої представниками різних гілок влади, до цих пір не існує навіть на папері,

– зазначив Сергій Верланов.

На думку Верланова, Мінфін повинен планувати реформи доходів уже на рівні Бюджетної декларації.

"Це буде говорити, як мінімум, про серйозність намірів. Тому що коли ми не плануємо зміни, тоді нам не залишається нічого іншого, як під них підлаштовуватися. Зате сьогодні ми можемо говорити лише про перерозподіл пріоритетів, а не про якісне поліпшення життя в Україні", – пояснив експерт.

На його думку, Бюджетна декларація повинна була містити кілька сценаріїв. Мінфін повинен був показати своє бачення щодо податку з доходів фізичних осіб, корпоративного податку, акцизної та рентної політики, поліпшення адміністрування, детінізації тощо.