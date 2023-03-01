Ексочільник поліції Вінниччини готував для ФСБ "план" терактів проти мирних жителів України

Деякі експравоохоронці України попри обов'язки своєї попередньої професії захищати народ, вирішили доєднатися до кровожерливих окупантів. Серед них екскерівник Головного управління Національної поліції Вінниччини, який став агентом ФСБ.

Згідно з беззаперечними доказами, зібраними СБУ, він за власної ініціативи сприяв спецслужбі Росії у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. І робив це давно, ще до початку повномасштабної війни.

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Що відомо про злочинця та його діяльність

Правоохоронці України встановили, що співпрацювати з ворогом вирішив ексочільник поліції Вінничини Антон Шевцов. Він з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та сьогодні має громадянство країни-окупантки. Також слідство встановило співпрацю злочинця з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії "Партія Шарія".

За даними Генпрокуратури, ще до повномасштабної війни зрадник України, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, надавав куратору з ФСБ інформацію про:

українських політиків,

керівників підприємств паливно-енергетичної галузі,

власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, могли бути використані для ведення підривної діяльності проти України,

керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС,

пенсіонерів підрозділів Збройних Сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.

План проведення диверсійної роботи на території України

Після 24 лютого 2022 року Шевцов особисто розробив та надіслав куратору план проведення диверсійної роботи на території України, спрямованої на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі. Куратором цього плану був співробітник 5-ї служби ФСБ Косенко М.Ю., однак ці дані також потрапляли до обвинуваченого в держзраді колишнього нардепа Володимира Сівковича.

Рекомендації Шевцова передбачали:

проведення серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах України,

після терактів мали відбутись показові затримання "винних" та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору,

ця інформація повинна була бути широко оприлюднена в інфопросторі через основні рупори Кремля та підконтрольні телеграм-канали.

Таким чином Москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави,

– підкреслили в СБУ.

Однак й це ще не весь список "заслуг" зрадника України. За даними СБУ Шевцов разом з відомим прокремлівським пропагандистом розробив медіапроєкт із псевдопошуку "українських військовополонених". З його допомогою він хотів створити передумови для вербування родичів українських захисників, а також дискредитації політичної та військової влади нашої держави.

Також агент ФСБ надавав ворогу України інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Ще Шевцов збирав дані щодо обсягів та шляхів надходження в Україну міжнародної військової допомоги. Для цього він намагався сформувати власну мережу інформаторів у різних регіонах нашої держави. Серед основних "кандидатів" розглядав колишніх працівників розформованої міліції, яких звільнили з органів внутрішніх справ у 2014 році.

Понад вказане, експравоохоронець України подав на розгляд керівництва 5-ї служби ФСБ пропозиції щодо створення так званого "Першого українського добровольчого корпусу" з поміж полонених українських військовослужбовців.

Що загрожує зраднику України

В СБУ повідомили, що поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів за процесуального керівництва Вінницької облпрокуратури слідчі уже повідомили російському агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Її порушення карається: