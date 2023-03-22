Ексголова Фонду держмайна очолював злочинне угруповання: НАБУ викрило мільйонні розкрадання

НАБУ та САП викрили злочинне угрупування на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яке упродовж 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 мільйонами гривень з бюджету держпідприємств.

У справі фігурують щонайменше 10 підозрюваних, але їхнє коло може бути значно ширшим. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

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Впродовж 2019 – 2021 років учасники організації заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія",

– йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначають, що сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "Одеський припортовий завод", становить понад 2 мільярди гривень.

У НАБУ та САП не називають імені підозрюваного, який очолив злочинне угрупування. Лише вказують, що це колишній голова Фонду держмайна. Ймовірно, мова йде про Дмитра Синниченка.

Крім ексголови Фонду держмайна про підозру повідомлено ще 9 особам:

співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ особі;

раднику голови ФДМУ;

двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";

в.о. керівника АТ "Об'єднано гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на "ОПЗ";

двом особам – співучасникам злочину (усі посади вказані на момент вчинення злочину).

Як працювала злочинна схема

Дії осіб кваліфіковані за частиною 1 статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією) та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

За даними слідства, у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Її метою було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації.

Для цього контрольоване головою Фонду держмайна керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави. Однак, були вигідними для самих злочинців, для їх збагачення.

Голова Фонду разом з іншими учасниками злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації.

Вони не бувши держслужбовцями, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю та давали вказівки щодо укладення договорів, визначали переможців тендерних процедур та ціни на продукцію державних підприємств. Фактично, при держаних підприємствах утворювались так звані "бек-офіси".



Як працювала злочинна схема / Інфографіка НАБУ

Що встановило слідство

Голова Фонду держмайна забезпечив призначення в органи управління АТ "ОПЗ" підконтрольних йому осіб задля заволодіння коштами АТ "ОПЗ" шляхом встановлення договірних відносин між "Одеським припортовим заводом" та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами.

Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" втратило фінансові ресурси та отримало збитки на суму 390 мільйонів гривень.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ "ОГХК" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації 4 контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Ці дії завдали "ОГХК" збитків на суму 118 мільйонів гривень.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 500 мільйонів гривень збитків. НАБУ і САП продовжують встановлювати причетність інших можливих учасників злочинної організації та досліджують випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

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