Ексголовному лікарю лікарні у Запоріжжі, де була смертельна пожежа, оголосили про підозру

Раніше слідство повідомило про підозру завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу. Йому оголосили про підозру ще у день трагедії.

До теми Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео

Поліція розшукує колишнього головного лікаря

Ексголовному лікарю інкримінують порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей. Де зараз перебуває підозрюваний – невідомо, отож його розшуком займаються правоохоронці.

Слідчі вже отримали результати низки комплексних експертиз, саме їхні результати дозволили назбирати доказів щодо колишнього очільника медичного закладу.

Що відомо про смертельну пожежу в лікарні

Займання сталось в одній з палат-боксів реанімаційного відділення у ніч на 4 лютого 2021 року.

На цей час закладі перебували 29 людей, 10 з них – у реанімації.

У пожежі загинули четверо людей – троє пацієнтів та молода лікарка-анестезіолог.

Ще двоє пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

Згодом з'ясували, що у реанімаційному відділенні не була встановлена протипожежна сигналізація.

Після пожежі у МОЗ анонсували масштабну перевірку медзакладів в Україні.

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Дивіться відео жахливої пожежі в Запоріжжі 4 лютого 2021 року: