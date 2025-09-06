У Тернопільській області віднайшли останки жителів села Пужники, які загинули під час Волинської трагедії. У суботу, 6 вересня, провели церемонію перепоховання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Останки знайшли під час пошукових робіт у Пужниках.

Як пройшло перепоховання жертв Волинської трагедії?

У Пужники приїхали делегації України та Польщі, щоб провести перепоховання загиблих у Волинській Трагедії. До місця прибули виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Із боку Польщі на Тернопільщину приїхали маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська, міністр культури та національної спадщини Марта Ценковська, тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасевич та генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Анна Новаковська.

Сьогодні ми говоримо не про історію, не про політику - ми сьогодні говоримо про людяність і про те, що ми робимо крок назустріч один до одного у надзвичайно складній історичній темі,

– зазначив Олександр Алфьоров.

Церемонія включала святу месу римо-католицького обряду. Над похованими останками поки що не буде пам'ятних знаків, адже досі тривають ДНК-дослідження та ідентифікація загиблих. Триватиме цей процес приблизно до кінця року.

"Наступні результати ідентифікації залежатимуть від того, чи знайдемо їхніх родичів (живих – 24 Канал), оскільки без них не буде змоги ідентифікувати всіх. Ми не маємо родичів усіх жертв і зараз шукаємо їхні родини", – повідомив генетик з Поморського медичного університету в Щецині Анджей Оссовський.

Віднайдені останки залишатимуться на місці ексгумації, тобто на старому кладовищі у Пужниках.

Волинська трагедія Це жорстокий українсько-польський конфлікт у 1943–1944 роках. Українські повстанці й польське населення боролися за контроль над Волинню та Галичиною. Унаслідок нападів загинули десятки тисяч мирних жителів з обох боків.

Що відомо про ексгумацію жертв Волинської трагедії?