Екскерівнику ОП Андрію Єрмаку змінили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 10 серпня частково задовольнив клопотання захисту колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Суд розширив територію його можливого пересування.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Що відомо про новий запобіжний захід для Єрмака?

Після клопотання захисту, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково змінив запобіжний захід.

Захист звернувся до суду з проханням переглянути встановлені раніше обмеження. Передумовою для цього, за даними ВАКС, стало одночасне надходження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України низки схожих за змістом листів від командирів військових частин в інтересах Єрмака.

Захист аргументував необхідність зміни обмежень участю Єрмака у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. У результаті суд розширив територію, якою підозрюваний може пересуватися без попереднього дозволу. Раніше він не мав права залишати Київ і Київську область без дозволу детектива, прокурора або суду.

Тепер це обмеження поширюється на межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. При цьому йому дозволено транзитний проїзд через інші області.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання захисту. На його думку, попередні обмеження не перешкоджали реалізації проєкту, у якому Єрмак бере участь як керівник, а не адвокат, який безпосередньо надає правову допомогу військовослужбовцям.

Окремо захист просив скасувати обов'язок носити електронний засіб контролю. Однак у цій частині суд відмовив.

Нагадаємо, екскерівника ОП підозрюють у легалізації близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині в межах проєкту "Династія". У цій справі також фігурують Тимур Міндіч та Олексій Чернишов, проте Єрмак заперечує звинувачення та стверджує, що не має стосунку до "Династії".

Раніше ексочільник Офісу Президента перебував під вартою із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. У травні заставу внесли, після чого його звільнили з-під варти, однак суд залишив низку процесуальних обов'язків.