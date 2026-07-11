Екскомандиру 155-ї ОМБр повідомили про підозру у вбивстві двох цивільних

На Київщині викрито групу людей, яка підозрюється у незаконному утриманні та умисному вбивстві двох цивільних. Підозру вручили, зокрема, екскомандиру 155-ї окремої механізованої бригади.

Про це 11 липня повідомила Військова служба правопорядку ЗСУ.

Що відомо про викриття групи?

Масштабні оперативно-розшукові та слідчі заходи провели Управління внутрішньої безпеки у ЗСУ спільно з ГУ Нацполіції Київщини. Правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян.

Окрім підозри колишньому командиру, її вручили також усім встановленим на цей час учасникам злочину.