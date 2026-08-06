Майна на 20 мільйонів гривень: екскомандувачу логістики ПС ЗСУ оголосили нову підозру

Топпосадовцю Повітряних Сил ЗСУ оголосили нову підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. За даними слідства, він записував частину майна на співмешканку та кума.

За даними слідства, посадовець міг роками накопичувати активи, які суттєво перевищують його офіційні статки. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За інформацією ЗМІ, йдеться про полковника Андрія Українця.

Упродовж 2020 – 2025 років фігурант набув майна щонайменше на 20 мільйонів гривень понад законні доходи. Оформлювали його через близьких осіб.

Слідство встановило, що йдеться про шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки в Житомирській області, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, гаражі та інші нежитлові приміщення.

Окремо правоохоронці описали і автопарк підозрюваного. Серед нього – чотири автомобілі преміумкласу, зокрема Audi Q7 та Audi Q5.

Хоча майно було оформлене на батьків, сина, співмешканку та кума, фактично ним користувався сам підполковник. Жодних законних джерел доходів, які могли б пояснити такі покупки, слідство не виявило.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора експосадовцю інкримінують незаконне збагачення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Йому вже подали клопотання про взяття під варту, а як альтернативу суд може визначити заставу понад 21 мільйон гривень.

Оборонна сфера – це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни. Працюємо далі,

– заявили в прокуратурі.

Що відомо про попередню підозру?

Це вже не перша підозра для цього військовослужбовця. У лютому йому вже повідомляли про підозру у справі щодо масштабного розкрадання бюджетних коштів, які держава виділяла на будівництво оборонних споруд для потреб української авіації.