Ексміліціонер з Сумщини коригував російські удари по регіону

Спецслужби викрили чергову спробу Росії отримати стратегічні дані про українські оборонні позиції. Агент ФСБ намагався передати окупантам координати для здійснення нових повітряних ударів по Сумській області.

Як повідомляє Служба безпеки України, зрадником виявився завербований російською спецслужбою колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткинському районі. У поле зору ворога чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з російським військовослужбовцем та власні прокремлівські переконання.

Як ексміліціонер допомагав ворогу?

За матеріалами справи, у 2025 році на фігуранта вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів Росії по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.

Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих. Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

СБУ затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню.

У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Черкаській області СБУ викрила безробітну жінку, яка за інструкцією ФСБ готувала новий удар по місцевому енергогенеруючому підприємству.

А на Дніпропетровщині затримали двох ворожих агентів, які діяли окремо один від одного. Зловмисники збирали інформацію для здійснення ударів по енергетиці. Однією з головних цілей була теплоелектростанції, що живить прифронтові райони області.