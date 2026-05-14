Ексміністра інфраструктури Омеляна підозрюють в ухиленні від військової служби

Колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомили про підозру. Його підозрюють в ухиленні від військової служби.

Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Що відомо про підозру Омеляну?

Слідчі встановили, що після мобілізації у 2022 році капітан Омелян проходив службу у 206-му окремому батальйоні ТрО, а потім – у 241-й окремій бригаді ТрО.

Як заявили у Державному бюро розслідувань, з жовтня 2022 року по червень 2023 року Володимир Омелян неодноразово подавав керівництву неправдиву інформацію.

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій,

– йдеться в повідомленні.

Проте він заявляв керівництву, що начебто виконував завдання з логістики та забезпечення частини. Але насправді, за версією слідства, "проводив службовий час на власний розсуд" та не виконував жодних обов'язків, пов'язаних із військовою службою у частині, дислокованій у Черкаській області.

Отже, Володимиру Омеляну висунули підозру за частиною 4 статтею 409 Кримінального кодексу України – ухилення військовослужбовця від несення служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

За тяжкий злочин ексміністру може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно підозру вручили Єрмаку

Андрію Єрмаку 11 травня НАБУ та САП вручили підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою.

За даними правоохоронців, ексголова Офісу Президента міг входити до групи корупціонерів, які легалізували близько 460 мільйонів гривень на елітному будівництві будинків "Династія" в Козині під Києвом.

До справи може бути причетний Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Вже 14 травня ВАКС відправив Андрія Єрмака під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.