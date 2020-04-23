Екснардеп Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем: що відомо

Колишній народний депутат Олександр Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем. Він отримав компенсацію через нібито відсутність власного житла у Києві. Екснардеп пішов на угоду з прокурором САП.

Про результати засідання у Вищому антикорупційному суді інформує "Слово і діло".

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Я повністю визнаю себе винним. Незнання законів не звільняє мене від відповідальності,

– заявив Черненко.

Він додав, що не до кінця дочитав статтю про компенсацію з державних грошей за оренду готелю через відсутність житла в Києві. "Я проживав під Києвом і цей населений пункт входить в межі, за які компенсація не передбачається", – пояснив екснардеп.

Водночас суддя повідомив, що колишній депутат уклав угоду зі слідством.

Сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 тисяч гривень. Водночас домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.

Прокурор САП також зазначив, що екснардеп добровільно відшкодував завдані збитки у розмірі 582 тисяч гривень.

У чому звинувачують Черненка

Екснардеп отримав 582 тисяч 430 гривень компенсації за оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю житла у столиці.

Він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

Крім того, слідство встановило, що дружина Черненка мала квартири в Києві.

Зверніть увагу! За даними НАЗК, нардепи Ради 8-го скликання після розслідувань повернули приблизно 1,65 мільйона гривень безпідставно отриманої компенсації за оренду житла.