СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні, підозра Назарову – підтвердження, – експерт

СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні. Підозра черговому агенту впливу ворога, проросійському пропагандисту Назарову – це підтверджує.

Про це пише політолог Олександр Черненко, інформує 24 Канал.

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Експерт підкреслює, що кар'єра проросійського блогера логічно завершилась підозрою від СБУ.

Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується у Росії. Під час інтерв'ю і сам автор, і гості студії неодноразово виправдовували збройну агресію Росії, а також воєнні злочини окупантів, зокрема, навіть ракетні удари росіян по наших містам. Тези, які вкидав на своєму каналі Назаров, далі підхоплювали російські ЗМІ з рубрикою: "українські блогери прозріли і тепер за нас". Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила роботу Назарова на росіян,

– акцентує екснардеп.

Черненко вважає, що кожен зрадник і колаборант ще раз переконався, що незалежно від статусу і зв'язків, отримає покарання.

"Це лише питання часу, який треба на збір якісної доказової бази. Адже це дуже кропітка робота, з якою СБУ добре справляється – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби. Хто б ти не був – проросійський ведучий-агітатор, нардеп чи митрополит УПЦ МП – до всіх підхід один. Тут вже починає діяти гарантія від Василя Малюка: всі, хто агітують за "русский мир" – сядуть за грати", – пише політолог.

"СБУ зібрала докази проти Назарова-Діордіци та вручили йому підозру до того, як російський агітатор щось запідозрив та спробував втекти за кордон. Тепер ручний журналіст Мураєва і Медведчука має всі шанси надовго сісти за ґрати – Назарову світить 8 років з конфіскацією майна", – резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ вручила підозру проросійському блогеру, ексведучому каналів Медведчука і Мураєва Максу Назарову (справжнє ім'я Назар Діордіца).