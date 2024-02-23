Експерт прогнозує велику спецоперацію на Чорному морі: СБУ збирають на 35 дронів

Для другого підриву Кримського Мосту Службі Безпеки знадобилось 2 дрони Sea Baby, а зараз оголошено великий національний збір на 35 морських дронів. Це свідчить про підготовку великої спецоперації СБУ на Чорному морі.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. На думку експерта, "Морський малюк" від СБУ – одна з найкращих розробок цієї війни за співвідношенням ціна/якість.

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СБУ готується до великої спецоперації у Чорному морі

"Проста арифметика. Серед уражених цілей "малюків" – 9 кораблів чорноморського флоту Росії, кожен з яких в десятки разів дорожчий морських дронів. А ще Кримський міст, який вдруге був підірваний саме завдяки двом "морським малюкам". Сьогодні ж стартував великий збір на 35 дронів! Як на мене – це один з найбільш ефективних донатів на сьогодні, з огляду на вже показані результати", – вважає політолог.

"Морські малюки»" – це реально нове військово-технічне рішення, яке здатне змінити картину війни на користь України. Нагадаю, що саме завдяки морським дронам Україна зняла зернову блокаду. Росіяни більше не господарі на Чорному морі і змушені витрачати багато ресурсів на безпеку своїх об’єктів. Це, відповідно, ослаблює інші важливі напрямки фронту і грає на нашу користь,

– підкреслює Голобуцький.

Експерт вважає, що великий збір не випадково стартує наприкінці лютого. "Взимку було складніше вражати об’єкти на Чорному морі, але вже фактично розпочався новий сезон "морського бою". Що залишиться від мосту і від Чорноморського флоту Росії тепер залежить і від кожного з нас", – резюмує політолог.

Нагадаємо, що 22 лютого стартував великий збір на 35 морських дронів СБУ Sea Baby. Долучитись до збору можна тут.