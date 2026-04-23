Проблем в Росії стає все більше: експерт назвав зміни по фронту, які грають на руку ЗСУ

Росія досі має значну перевагу в кількості особового складу на фронті. Але Сили оборони вибудували систему, яка ефективно знищує ворога.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що вже було багато повідомлень, що в Росії є певні проблеми з кількістю особового складу. Обсяги набору почали падати.

Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

З якими проблемами зіткнулася Росія?

За словами Жмайла, ще рік тому, за різними даними, Росія набирала у військо приблизно 1200 – 1300 осіб. Зараз ця цифра становить десь 800 – 900. А Сили оборони стабільно вибивають 1000+ окупантів кожної доби.

Це поступово знекровлює російський контингент. І напряму впливає на наступальні кампанії,

– сказав Жмайло.

Навряд чи диктатор Путін ризикне піти на повноцінну мобілізацію найближчим часом через потенційні негативні наслідки. Тому там намагаються вирішити проблему іншим шляхом. Вже були повідомлення, що на різні підприємства приходять "накази" щодо того, скільки людей мають підписати контракти з російською армією.

Звісно, чисельна перевага ворога наразі нікуди не ділася. Але масове застосування дронів не дає Росії повністю скористатися цією перевагою. Зараз просування ворога на фронті порівняно незначні.

Аналітики кажуть, що середньодобове просування Росії становить до 5 квадратних кілометрів на добу. Це локальні просування подекуди на десятки метрів. Але Сили оборони так само затягують окупантів в контратаки. Це не дає можливості росіянам покращувати свої позиції. А стратегічне наше завдання зараз – остаточно загальмувати росіян на землі,

– зазначив Жмайло.

Які втрати Росії на війні?