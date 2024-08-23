"Податок на посилки": експерт закликав Марченка і Гетманцева натомість долати "схеми" у бізнесі

Депутати парламенту можуть з високою імовірністю провалити законопроєкт Мінфіну, який пропонує впровадити так званий "податок на посилки".

Таку думку висловив економічний аналітик Олексій Кущ.

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"Нарахування мита та ПДВ на посилку ціною від 1 долара з AliExpress буде варте величезних витрат на адміністрування цих податків? Технічно це напевно заблокує саму систему через величезні затримки. З іншого боку втрачається будь-який сенс підвищення податків для збільшення надходжень до бюджету. Адже ніяких додаткових надходжень не буде – збір та адміністрування таких податків коштуватимуть дорожче, ніж сама додаткова сума зборів", – написав експерт.

Тому, за його словами, ідея Мінфіну, яка знайшла підтримку у голови парламентського податкового комітету Данила Гетманцева, стане унікальним рекордом: "За всю історію фіскальних нововведень, це будуть зміни в системі оподаткування з найвищими витратами на адміністрування та найнижчими результатами у вигляді зібраних податків", – каже Кущ.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа також не бачить сенсу в "податку на посилки" та каже, що ініціатива не набере достатньої підтримки депутатів. Схожої думки дотримується Ярослав Железняк: на його думку, у разі прийняття "податку на посилки" станеться колапс митниці, і після цього парламент буде похапцем скасовувати його. Колишній очільник митниці Макс Нефьодов назвав "смішною" і технічно нездійсненною ідею про "податок на посилки", яка в раді знайшла підтримку лише у Гетманцева.

Олексій Кущ іронізує, що "податок на посилки" нагадує спробу "стригти свиню – вереску багато, а шерсті мало".

Втім, експерт каже і про важкі соціальні наслідки "податку на посилки". Адже під час війни в умовах погіршення торговельної логістики та зупинки частини вітчизняних підприємств, відправлення з-за кордону стали для українців єдиним джерелом отримання найнеобхіднішого – від генераторів до аптечок. Українці виручають один одного, намагаються якось виживати, відправляючи товари власного виробництва, закуповують за кордоном гуманітарну допомогу, спорядження та дрібний крам воїнам на фронт, долають енергетичну кризу, замовляючи зарядні пристрої, павербанки, автономне освітлення, зрештою, шукають способи купити дешевші одяг та взуття.

Експерт назвав "хибними" та "маніпулятивними" твердження міністра фінансів Марченка, який казав, що 51,5 мільйона міжнародних поштових відправлень – це ознака "сірих" операцій бізнесу.

Це приклад дуже однобокої арифметики. Бо, по-перше, багато пенсіонерів намагаються економити й замовляють більш дешеві товари в інтернеті. По-друге, є сім'ї з дітьми, з хворими людьми, багатодітні тощо, які можуть отримувати і 10 поштових відправлень на місяць,

– заявляє Кущ.

Експерт закликав голову Мінфіну і Гетманцева долати "схематоз" у бізнесі, а не затискати мільйони українців: "Міністр підкреслює, що держава в особах міністерств, відомств, митниці та правоохоронних органів не спроможна проконтролювати роботу "сірого" бізнесу та, зрештою, витягнути його з "тіні". Тому, на думку міністра, потрібно взятися за посилки простих українців. Якась занадто дивна логіка", – резюмує Олексій Кущ.