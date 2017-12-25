Експерт назвав головну проблему України у 2017 році

Основна проблема 2017 року – істотне посилення конфліктності у внутрішньополітичному житті країни. Розпочався рік з торгової блокади Донбасу, а закінчується – так званим Міхо-майданом. Також суперечливі результати боротьби з корупцією.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Крім того, за словами політолога, в громадській думці зберігається переконання, що немає вагомих результатів боротьби з корупцією. Відсутні судові вироки і покарання високопоставлених корупціонерів. Тобто справи є, а результатів немає – в цьому суперечливість боротьби з корупцією. Але така ситуація склалася тому, що є сильний опір діям антикорупціонерів.

Багато хто не очікував, що НАБУ і САП вийдуть на такий високий політичний рівень. Але НАБУ ризикнуло. Правда, ми не знаємо, чим ці справи закінчаться, але їх відкриття – підтвердження продовження боротьби з корупцією. Інша справа, що ці розслідування корупції високопосадовців викликали і загострення боротьби навколо НАБУ,

– говорить Фесенко.

Як зазначає політолог, не варто дорікати тільки Адміністрації Президента. Все складніше і драматичніше. Більшість депутатів парламенту, включаючи опозицію, дуже критично ставляться до діяльності антикорупційних інституцій. Зокрема, посилилася боротьба навколо конкретних справ, тому що діяльність НАБУ зачіпає інтереси впливових політичних сил – "Народного фронту", БПП, Радикальної партії, "Опоблоку".

"Народний фронт" стривожений справою проти однопартійця Миколи Мартиненка, до неї додалася так звана справа рюкзаків сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який теж представляє "НФ". У Арсенія Яценюка бачать персональну загрозу для своїх лідерів", – говорить Володимир Фесенко.

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До того ж, розповідає політолог, справи повільно розслідуються тому, що правова система так працює. Кожна зустріч слідчого прокуратури зі свідком – багатогодинний ритуал. Найкоротша зустріч триває три години. Середня – 5-6 годин. Тобто цілий робочий день йде на одного свідка. А якщо справа велика і свідків багато, треба проводити експертизи, то це надовго. З цих причин стільки років триває розслідування справи Майдану. Схожа ситуація в НАБУ і САП, де вже говорять, що у них не вистачає людей. У такому ж уповільненому режимі працюють і суди.

Це все відповідає нашим традиціям і особливостям. Але тут все відбувається по-українськи. У нас специфічна траєкторія політичного розвитку – зигзагами: крок вперед, крок убік, крок назад, знову вперед. Петляючи, йдемо вперед,

– наголошує Фесенко.

Більше про політичні підсумки 2017-го і прогнози на 2018-й читайте в інтерв'ю 24 Каналу з Володимиром Фесенком.