Так не чинять, – Саакашвілі у відкритому листі звернувся до Порошенка

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі вважає, що ситуація в Україні є катастрофічною, а відповідальність за це лежить на президентові Петрові Порошенку. Крім того, масла у вогонь додало і оприлюднення його записки очільнику держави. Відтак, політик опублікував відритого листа, який адресував гаранту.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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Зокрема, політик переконує, що після звільнення з ІТТ, після виграшу його справи у суді та після консультацій з представниками західних дипмісій, він вирішив написати записку президенту Порошенку.

За його словами, таким кроком він хотів "почати процес спроб переговорів, для того, щоб знайти мирне вирішення політичної кризи та виходу з ситуації, щоб Україна виграла та ворог не користувався слабкостями України".

Як запевнив Саакашвілі, немає нічого такого, щоб він хотів би приховати від народу в цій записці, однак дипломатичний етикет не дозволяв йому її оприлюднювати.

Коли Ви опублікували цей лист, Ви цим не лише не допомогли, але Ви цим водночас показали свою недалекоглядність і, прямо скажу, дурість. Так не чинять! Тепер Ви втратили ще більше довіри не лише з мого боку, а й з боку багатьох дипломатів, які зараз перебувають в Україні. Це була моя остання спроба врятувати Вас від своїх же фатальних помилок, але зараз важливіше рятувати Україну,

– підкреслив лідер "Руху нових сил".

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У зв’язку з ситуацією, що склалася, колишній очільник Одеської ОДА вирішив опублікувати відкритий лист, де "все фундаментально розписано та який мають прочитати всі".

"Події останніх днів змушують мене написати Вам відкритого листа. Наші взаємини починалися як дружні. Але сьогодні досягнули стану, коли ми з Вами перебуваємо по різні боки барикад. Не тільки політичних, але я б навіть сказав – світоглядних. І я розумію, що цей лист навряд чи щось змінить у наших взаєминах", – зазначається у документі.

Крім того Саакашвілі стверджує, що Україна наразі перебуває у важкому становищі, а винним у цьому є її чинний президент.

"Навіщо я пишу Вам цього листа? Попри все, що ви зробили, аби мене ліквідувати та принизити, я ще вірю у Ваш розум. Ви можете задуматися про те, що не потрібно ризикувати ані своїм життям, ані життями мільйонів українців, яких Ви зробили заручниками цієї політичної кризи. Сьогодні я повідомляю Вам про це відкритим, публічним способом. Щоб виключити можливість будь-яких маніпуляцій", – констатує він.

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Публікуємо повний текст відкритого листа президенту Порошенку від Саакашвілі:

Відкритий лист Порошенку

Пане президенте!

Події останніх днів змушують мене написати Вам відкритого листа. Наші взаємини починалися як дружні. Але сьогодні досягли стану, коли ми з Вами знаходимося по різні боки барикад. Не тільки політичних, але я б навіть сказав - світоглядних. І я розумію, що цей лист навряд чи щось змінить у наших відносинах.

Минулого тижня після консультацій з послами дружніх Україні держав я надіслав Вам особисту записку, в якій запропонував піти на переговорний процес. Я підтвердив, що готовий розмовляти з Вами або з вашим представником. Домовлятися про подальшу долю України та про недопущення дестабілізації ситуації в країні. Тільки це може бути предметом наших домовленостей. Тільки доля України сьогодні по-справжньому важлива. А не моя чи Ваша. Повірте мені, як досвідченому політику, який брав участь не в одній революції. Це і Революція троянд у Грузії, Помаранчева революція і Революція Гідності в Україні. І я, і Ви прекрасно бачимо, що політична криза призвела Україну на межу дуже серйозних драматичних подій, яких я щиро хотів би уникнути.

Саме тому в минулому листі я пропонував Вам разом шукати шляхи вирішення конфлікту. Але замість цього Ви опублікували мою особисту записку до Вас. Я не проти. У ній немає нічого такого, щоб я хотів приховати. Але цим самим Ви показали, що у Вас немає честі.

Ви не відповіли на цей лист. Проте Ваша адміністрація організувала провокацію біля Жовтневого палацу. Визнаю, що попався на цю провокацію. За це я вже перепросив у моїх прихильників і всіх, хто став мимовільними учасниками цієї провокації - відвідувачам Жовтневого палацу та службовцям Національної гвардії України, яким наказали перебувати там. І буду нести за неї політичну відповідальність.

Ваша провокація виявилася дуже простою. Хтось із Вашого оточення дезінформував моїх соратників, що в Жовтневому палаці нам надали кілька кімнат для створення координаційного штабу для звільнення добровольців-учасників АТО, затриманих під час протестів біля парламенту. Я покликав людей йти у наш штаб. Не штурмувати, не щось ламати або битися. Коли я побачив, що в Жовтневому нас чекають силовики, я доклав усіх зусиль, щоб не допустити зіткнень. А Ви сподівалися, що вони будуть: як з'ясувалося потім, Нацгвардія була біля палацу ще за годину до початку нашого мітингу.

Ви оприлюднили мій лист, звинувативши мене у брехні. Нібито Саакашвілі говорив про мирні переговори, а сам відправився штурмувати Жовтневий, коли там проходив концерт.

Тому сьогоднішній лист буде відкритим. Нехай нас розсудять все ті, хто його прочитає.

Я твердо впевнений, що Україна перебуває у важкому становищі.

Мені знадобилося чимало часу, щоб повністю розібратися в тому, що відбувається. Уже всім очевидно, що як Президент Ви аж ніяк не збираєтеся увійти в історію засновником нової України. Скоріш за все Ви станете найбільшим розчаруванням і антигероєм для українців.

Ви не хочете провести реформи, життєво необхідні Україні. Ви принципово в них не вірите. Для Вас не стали успішними прикладами Сінгапур, Грузія, Ізраїль, Румунія, Південна Корея, Польща. Де в інший час, інші політики провели необхідні реформи. Вони показали, що будь-яка країна може знайти вихід з найгіршої ситуації. Зробити ривок від злиднів до добробуту навіть під час війни, завдяки зусиллям політиків і залізній політичній волі мудрих державних діячів. Зі слабкої держави стати сильною, здатною протистояти будь-якому агресорові. Стати країною, яка може очолити світові рейтинги в боротьбі з корупцією, за рівнем свободи преси, за простотою ведення бізнесу, бути в авангарді цивілізаційного прогресу.

Виявилося, що Вас це зовсім не хвилює. І я дуже помилявся, коли вірив, що Ви запросили мене в Україну, щоб допомогти Вам побудувати таку країну. По-справжньому Вас хвилює тільки одне - Ваші мільярди. І заради них Ви готові піти на будь-які жертви, маніпуляції та брехню.

Але не цьому я хочу присвятити свій лист. Ви дуже помиляєтеся, вважаючи мене своєю головною загрозою і вже рік витрачаєте сили на боротьбу зі мною. Ви думали, що після моєї відставки з посади голови Одеської ОДА про мене дуже швидко забудуть. Про це Ви заздалегідь подбали, заборонивши великим телеканалам спілкуватися зі мною. Але я став вести телепрограму на каналі ZIK - єдиному, який погодився зі мною працювати. Програму дивились мільйони глядачів.

Після цього Ви вирішили проблему зі мною іншим способом, забравши у мене українське громадянство. Але я знайшов сміливість повернутися в країну і боротися за свої права в суді. Для мене дивно, що, влаштовуючи такі акції проти мене особисто та інших своїх політичних опонентів, Ви не усвідомлюєте скільки репутації втрачаєте в очах світової спільноти. Або Ви вважаєте, що там нічого не бачать?

Як колишній президент, я твердо знаю, що без підтримки суспільства всередині країни та без підтримки наших західних партнерів у Вас не вийде не те що проводить реформи, але навіть керувати країною. Інша справа, що реформи Вам і не потрібні.

Вам важливий процес пограбування державних ресурсів і населення та особисте корисливе самонасичення разом з вашим оточенням. Те, що в усьому світі називають корупцією. Тому Ви так легко і втрачаєте цю підтримку.

Але найголовніше – Ви щиро не розумієте просту річ. Це не я, це ви перебуваєте в небезпеці. На відміну від Вас я готовий віддати свободу та життя за перемогу України. А Ви готові?

Головна загроза для Вас і Вашого найближчого оточення - ваші власні дії. Сьогодні, переважна більшість тих 54% українців, які зробили Вас президентом, дуже розчарована Вашим правлінням.

Ви думали, що в сучасному світі від людей можна приховати чутливу для Вас інформацію?Наприклад, про Ваші бізнес-зв'язки з Ахметовим. Про зв'язки з Росією, яка через 4 роки війни залишається ринком збуту для «Рошену». Про 120 підприємств у Вашій декларації. Про те, що Ви ухиляєтесь від сплати податків за допомогою офшорів.

Це не може тривати нескінченно. Плани моєї екстрадиції, які Ви виношуєте, нічого не змінять. Навіть якщо Ви мене депортуєте, в Україні залишиться багато людей, готових надати Вам опір і боротися з Вами.

Невже історія Вас нічому не навчила ?!

Українці чинили опір Кучмі, не дозволивши йому правити нескінченно. Опиралися Януковичу, не дозволивши сфальсифікувати результати президентських виборів 2004 року. Чинили опір режиму бандитської влади, який встановив Янукович. Змусили його боягузливо втекти з його найближчим оточенням, залишки якого Ви пригріли біля себе. Сьогодні вже наростає протест проти Вас. Навіть позбавившись мене, Ви не усунете головну загрозу для себе.

Ваша головна загроза і ворог - Ваша нескінченна жадібність, з якою не буде миритися народ України. Якщо Ви протягнете до кінця свого президентського строку, Ви зробите ще більшу кількість помилок і злочинів. Не забувайте, що вже давно не 1998 рік, коли ви прийшли в політику разом з Медведчуком і Кучмою. Тоді мало кого цікавило, звідки Ви взяли свої капітали та чим конкретно Ви займалися.

Після того як Ви стали президентом і почали грубо порушувати закони, будь-яка влада, яка Вас змінить, не зможе закрити очі на Ваші справи. Звичайно ж, щоб уникнути покарання, Ви підете на другий термін. Ось тільки шансу чесно перемогти у Вас немає. Щоб залишитися при владі Ви будете поводитися так само, як поводився Янукович і регіонали. Ви почнете знищувати політичних опонентів, готових кинути Вам виклик, спробуєте сфальсифікувати вибори, а коли цього не вийде, накажете силовикам душити протести.

Але все це буде марно. По-перше, дуже змінилися українці. Вони стали іншими. Готовими по-справжньому боротися за свою свободу. По-друге, у силових структур змінилося ставлення до влади. Силовики не віддаватимуть життя заради Вас. Останнім часом я це дуже добре відчув. Адже це вони пропустили мене через кордон. Вони випустили мене з-під арешту СБУ. Ніхто не готовий був боротися з моїми прихильниками, готовими мене захищати.

Я розумію, що Ви можете не цінувати своє життя, життя своїх близьких або соратників, яких сьогодні Ви ставите під загрозу. Але найбільше мене обурює те, що Ви не цінуєте життя простих українців.

Перший Майдан був мирним. Тоді владі вистачило або страху, або мудрості не допустити кровопролиття. Другий Майдан закінчився загибеллю великої кількості людей. Україні не потрібен третій Майдан. Сьогодні він дуже небезпечний. Мова йде не про Ваше життя, а про життя мільйонів українців. А люди налаштовані дуже радикально. Люди готові брати зброю і йти на Вас штурмом. Як на Януковича. Але Януковичу було куди тікати й ховатися. Можливо, це врятувало і його, і ще багато життів. Вам же тікати нікуди.

Навіщо я пишу Вам цього листа? Попри все, що ви зробили аби мене ліквідувати та принизити, я ще вірю в Ваш розум. Ви можете задуматися про те, що не потрібно ризикувати ані своїм життям, ані життями мільйонів українців, яких Ви зробили заручниками цієї політичної кризи. Сьогодні я повідомляю Вам про це відкритим, публічним способом. Щоб виключити можливість будь-яких маніпуляцій.

Зізнайтеся собі та народу, що Ви та Ваші соратники не здатні та не хочете міняти Україну на краще. Ваша добровільна відставка - це майже останній шанс подолати політичну кризу, що інакше буде тільки поглиблюватися. Президент, який добровільно пішов у відставку, схиливши голову перед волею народу, може розраховувати на пом’якшення покарання і помилування.

Частина Ваших відданих соратників у неформальних бесідах кажуть, що Ви давно втратили почуття реальності. Зараз вони чекають моменту, коли починати рятувати себе, багато хто шукає запасні аеродроми. Я сподіваюся, що якщо не політична мудрість, то хоча б людське почуття безпеки підкажуть Вам правильне рішення. Це рішення врятує не тільки Вас, але і дуже багатьох людей, чия доля нерозривно пов'язана з Україною.

Михайло Саакашвілі, третій Президент Грузії, лідер Руху Нових Сил, політик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що колишній очільник Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися. 19 грудня прес-секретар очільника держави Святослав Цеголко оприлюднив вищезазначений документ.