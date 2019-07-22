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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Експерт назвав перші виклики "Слуги народу" у Верховній Раді

      715 Читать новость на русском
      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / 24 канал

      За остаточними даними екзит-полу, на виборах до парламенту лідирує партія "Слуга народу" з результатом 44,2%% голосів. Про перші виклики політсили у парламенті – в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

      За його словами, те, що концентрація влади є у руках Зеленського – це є і силою, і слабкістю президента. Це стане його "Ахіллесовою п'ятою".

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      "Якщо ти концентруєш владу у своїх руках, то ти несеш усю відповідальність. А так як українці декласовувати владу, як на мене, на пострадянському просторі ніхто не вміє. Чим вище він (Зеленський, – 24 канал) зараз залізе, тим болючіше буде падати", – сказав Саакян.

      Він зазначив, що першим викликом для "Слуги народу" у Раді буде формування коаліції. Він вважає, що партії там ще немає, там є лише список, який формувався за два місяці, в якому подекуди люди одне одного не знають.

      слуга народу
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      "Все ж згуртувати 50 людей в списку та 200 людей – це різні речі. У "Голосі" гортувалися люди, які вже частина з них працювали разом і є з певного середовища. У "Слузі народу" люди гортувалися з абсолютно різних середовищ і регіонально різних, і бізнесово різних, і щодо політичних вподобань різних", – пояснив політолог.

      Він припустив, що частина команди "Слуги народу" може "відсипатись", як тільки політсила почне рухатись.

      З кожним кроком все більше зусиль треба буде прикладати для того, щоб тримати в купі, ніж навіть рухатись. Тому час в який вони можуть щось зробити є дуже коротким,
      – розповів експерт.

      Дивіться підсумки виборів до Верховної Ради:

      Дивіться відео марафону про вибори на 24 каналі:

      вибори до вру результат

      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський Коаліція
      Джерело: 24 канал
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