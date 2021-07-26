Експорт металобрухту необхідно заборонити до кінця 2023 року, – ФРУ

Федерація роботодавців України (ФРУ) вимагає від Кабінету Міністрів введення тимчасової заборони експорту металобрухту до 31 грудня 2023 року.

Про це написало видання з посиланням на лист ФРУ на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як йдеться у листі, після відновлення світової економіки у посткоронавірусний період спричинило різке зростання цін на сировину, у тому числі на металобрухт. Відповідно, збільшився і обсяг експорту.

Експортне мито на металобрухт у розмірі 58 євро за тонну вже не стримує експортерів, оскільки його співвідношення до вартості брухту скоротилось з 26,8% до 13,5%, що нівелює ефект від введення мита. Таким чином, цілком вірогідно, що з такою динамікою обсяги експорта металобрухту до кінця 2021 року можуть перевищити 1,5 млн тонн. А це половина заготівлі брухту у 2020 році, – додали в листі.

У Федерації роботодавців також підкреслили, що металобрухт – це критична сировина для декарбонізації української металургії.

"Саме його використання дозволяє зменшити споживання первинної сировини і внаслідок цього скоротити викиди СО2 металургією на 60% та на 1 тонні переробленого брухту зекономити 1,4 тонни залізної руди і 740 кг вугілля", – підкреслили у ФРУ.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні 2021 року ще на 5 років подовжила дію норми про обкладання митом у 58 євро за тонну експорту відходів та брухту чорних металів.

Мета документа – збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту і зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку задля першочергового забезпечення потреб вітчизняної обробної промисловості, формування умов відбудови об'єктів інфраструктури, приведення економіки у відповідність до новітніх екологічних вимог.

У свою чергу народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що мито на експорт металобрухту дозволить Україні зберегти європейський екологічний курс і зберегти десятки тисяч робочих місць.