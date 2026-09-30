Елеватори повні, а зерно не вивезти: у Росії виникла проблема з Чорним морем

Росія продовжує називати себе великою морською державою, однак проблеми у Чорному морі вже зачіпають не лише військовий флот. У російських ефірах заговорили про переповнені зерном елеватори та труднощі з вивезенням урожаю морським шляхом.

Український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу звернув увагу на ці заяви та пояснив, як вони контрастують із російською картиною нібито стабільної ситуації. Проблеми із судноплавством стають ще одним показником того, наскільки змінилися можливості Росії у Чорному морі.

У Росії визнали проблеми з вивезенням зерна

У російському ефірі, фрагмент якого навів Цимбалюк, обговорювали новий урожай та стан елеваторів. Вони залишаються заповненими, а паралельно вже виникає питання, як захищати запаси та що робити з ними далі.

Ми теж не можемо вивезти наш урожай через Чорне море,

– прозвучало у російському ефірі, який навів Цимбалюк.

Проблема полягає вже не у самому врожаї, адже зерно є і його потрібно реалізовувати. Основним слабким місцем стає морська логістика, якою раніше Росія користувалася для експорту.

До нас зараз не заходять ані великі, ані малі суховантажі для того, щоб вивезти зерно,

– визнали у російському ефірі.

Саме тому заповнені елеватори перетворюються на окрему проблему. У російській дискусії вже звучать міркування не лише про зберігання врожаю, а й про необхідність захищати такі об'єкти.

Російська картина "все добре" дедалі сильніше розходиться з реальністю

Цимбалюк звернув увагу, що такі зізнання погано поєднуються із заявами Москви про наближення до перемоги та збереження контролю над ситуацією. Подібний розрив між публічною картинкою і реальними проблемами, на його думку, Росія намагається приховувати вже багато років.

Коли хтось починає розповідати, що у них там усе добре і вони наближаються до перемоги, ні. Вони створюють цю ілюзію,

– наголосив Цимбалюк.

Одним із проявів цієї проблеми стала саме ситуація у Чорному морі. Росія має врожай та заповнені сховища, але водночас у її ж інформаційному просторі визнають труднощі з виходом суховантажів і вивезенням зерна.

Вони продовжують робити вигляд, що російські військові не гинуть, а російська стратегічна і не тільки інфраструктура не горить,

– сказав журналіст.

Проблеми російської морської компоненти вже виходять за межі суто військової теми. Вони позначаються і на логістиці, від якої залежить можливість Росії вивозити власний урожай через Чорне море.

Цимбалюк пояснив проблеми Росії у Чорному морі: дивіться відео