Творці тіньових схем намагаються скасувати нульові експортні квоти на брухт, – Кисилевський

Представники компаній, що займаються експортом металобрухту, намагаються у судовому порядку скасувати урядове рішення про запровадження нульових експортних квот на цю сировину. Мовиться про стратегічний ресурс, який, за позицією влади, має залишатися всередині країни для потреб металургійної галузі.

За інформацією заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, це вже четверта спроба оскарження відповідного рішення Кабінету Міністрів у Київському окружному адміністративному суді. Попередні позови, за його словами, подавалися, однак після визначення судді заявники їх відкликали.

Нардеп припустив, що така поведінка може свідчити про спроби вплинути на розподіл справ.

"Позов від маловідомої компанії ТОВ "Західвторлом". До справи ще додалась громадська спілка "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів", серед засновників якої багато "важковаговиків"-експортерів брухту. Фігурує в цій сумнівній активності також адвокат Євген Майструк. Запам’ятаємо ці назви та імена. Дуже цікаво буде спостерігати, що переважатиме: інтереси кримінального бізнесу, який десятиліттями обкрадає країну, не сплачуючи податки й вивозячи сировину за кордон, чи інтереси держави, яка потребує податків для фінансування армії", – зауважив Дмитро Кисилевський.

Парламентар також нагадав про масштаби фінансових втрат, яких, за його оцінкою, держава зазнала через схеми мінімізації митних платежів під час експорту брухту через країни ЄС. За його словами, лише у 2025 році бюджет недоотримав 3,5 мільярда гривень.

Уряд рішення щодо нульових квот прийняв з міркувань національної безпеки. Адже від забезпечення металургійної промисловості брухтом залежить стійкість економіки. Ще одним аргументом на користь цього рішення була патологічна схильність експортерів брухту до сумнівних схем використання сертифіката EUR.1 для поставок за межі ЄС без сплати мита. Ці потуги уряд припинив,

– підкреслив нардеп.

Окрему увагу Кисилевський звернув на реакцію окремих польських політиків, які виступили проти запроваджених обмежень на експорт української сировини.

"Творці тіньових схем знайшли собі союзників за кордоном. За відновлення безконтрольного вивезення з нашої країни металургійної сировини виступили проросійські польські політики з партії "Конфедерація", яка користується підтримкою кремля. Їх навіть у самій Польщі вважають токсичними. До нового дивного союзу українських тіньовиків та польських "конфедератів" слід поставитись цілком серйозно", – каже Кисилевський.

Саме ці "конфедерати" свого часу організовували висипання на землю українського зерна на польському кордоні. Викидання хліба на землю в нашій культурі не пробачають,

– підкреслив народний депутат.

За словами парламентаря, перекриття схем, що дозволяли мінімізувати податкові та митні платежі під час експорту брухту, є прямим обов’язком уряду. Саме з цією метою і було запроваджено нульову експортну квоту.

"Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле. Як і модель економіки, побудована на сировинному експорті. Якщо цього ще хтось не зрозумів, хай спробує й далі дружити з кремлівськими агентами. Подивимось, як надовго їх вистачить", – заявив Дмитро Кисилевський.