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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Експрес-тести на коронавірус доставлять в усі області протягом 23 березня, – Аваков

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      Аваков про доставку експрес-тестів на коронавірус в області / liga.net

      По Україні вже доставляють експрес-тести для виявлення коронавірусу. До кінця доби 23 березня Нацгвардія забезпечить ними всі області.

      Тести напередодні надійшли в Україну з Китаю. Про їхнє розповсюдження регіонами повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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      За його словами, вранці 23 березня Нацгвардія у супроводі медиків почала доставляти тест-системи на коронавірус в області.

      До кінця дня понеділка (23 березня – 24 канал) достатня кількість тестів буде у всіх областях країни,
      – написав Аваков.

      Доставку здійснюють авіацією та спецавтомобілями.

      Що відомо про допомогу Китаю? Літак Збройних сил Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". У ньому з китайського Гуанчжоу привезли тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски. Зокрема, доставили 250 тисяч експрес-тестів, а також тести ПЛР для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Нацгвардія Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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