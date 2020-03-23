Експрес-тести на коронавірус доставлять в усі області протягом 23 березня, – Аваков
По Україні вже доставляють експрес-тести для виявлення коронавірусу. До кінця доби 23 березня Нацгвардія забезпечить ними всі області.
Тести напередодні надійшли в Україну з Китаю. Про їхнє розповсюдження регіонами повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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За його словами, вранці 23 березня Нацгвардія у супроводі медиків почала доставляти тест-системи на коронавірус в області.
До кінця дня понеділка (23 березня – 24 канал) достатня кількість тестів буде у всіх областях країни,
– написав Аваков.
Доставку здійснюють авіацією та спецавтомобілями.
Що відомо про допомогу Китаю? Літак Збройних сил Іл-76 вночі 23 березня приземлився в аеропорту "Бориспіль". У ньому з китайського Гуанчжоу привезли тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 та медичні маски. Зокрема, доставили 250 тисяч експрес-тестів, а також тести ПЛР для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
- З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
- З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
- На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
- Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.