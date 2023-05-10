Ексрозвідник Червінский вимагав 100 тисяч за вирішення питання по митниці: опубліковано відео

Колишній розвідник Роман Червінський вимагав 100 тисяч доларів у бізнесмена за вирішення питань із вантажем контрабандних сигарет на одеській митниці.

Запис, знятий прихованою камерою, на якому група людей обговорює корупційну схему, опублікував політичний експерт Андрій Миселюк.

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"На відео – ексрозвідник Роман Червінський вимагає 100 тисяч доларів за вирішення питань по контрабанді. Це саме та людина, яка є головним героєм невдалої спроби із захоплення російського літака, що призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" та загибелі і поранення військових минулого року", – вказує експерт.

Дивіться відео, яке оприлюднив Андрій Миселюк:

Також із відео зрозуміло, що "головним корупційним фігурантом виступає саме Червінський: він та спільники розповідають, як будуть домовлятися в суді та курувати проходження вантажу".

Посилаючись на свої джерела, експерт зазначає, що Червінський навіть видавав себе за високопосадовця податкової, який здатен вирішити будь-яку проблему.

"Відео, м’яко кажучи, дещо дисонує із образом чесного патріота. Та й загалом запис розмов, де на той час діючий розвідник намагається розкрутити "комерса" на 100 тисяч доларів, викликає багато запитань до персони Червінського і того, що він сьогодні говорить. Людина, яку дехто намагається наділити беззаперечним авторитетом, виявилася звичайним хабарником-рішалою в погонах?" – робить висновок експерт.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході провальної та ніким не узгодженої "спецоперації" з викрадення російського літака.

У результаті дій Червінського у липні 2022 року Росія обстріляла ракетами аеродром "Канатове" у Кіровоградській області – було вбито командира частини, поранено ще 17 військових, знищено 2 літака-винищувача.

"Навідниками" фактично виступили ті хто планував "спецоперацію". Перед затриманням Червінський 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Зараз суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.