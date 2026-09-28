Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар по будівлі НАН України: у якому він стані

Країна-терористка посеред дня 28 вересня вдарила по будівлі НАН України у Києві. Серед постраждалих опинився також колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.

Про це пише низка медіа.

У якому стані Горбулін після поранення?

Удар по будівлі НАН у Шевченківському районі Києва стався близько 13-ї години. На місці влучання спалахнула пожежа, пізніше повідомлялося, що будівля зруйнована вщент.

Серед постраждалих від російського удару опинився перший віце-президент НАН України, 1-й секретар РНБО України Володимир Горбулін. Він отримав незначні поранення через вибиті й станом на момент публікації перебуває вдома. Наразі не відомо, чи був саме він ціллю удару.

Горбулін у коментарі Суспільному підтвердив, що перебував на робочому місці в момент удару й отримав незначне поранення. Джерела 24 Каналу дізналися, що стан постраждалого задовільний.

На жаль, помічниця Горбуліна Наталя загинула. Удар припав на кімнату поверхом вище кабінету екссекретаря РНБО. Під час удару Наталя перебувала біля будівлі.

Що відомо про Горбуліна?

Володимир Горбулін – український державний діяч, науковець і фахівець у сфері національної безпеки та оборони, перший віце-президент НАН України та перший секретар РНБО України.

Він народився 17 січня 1939 року в Запоріжжі. У 1962 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету за спеціальністю "Літаючі апарати", здобувши фах інженера-механіка.

З 1990-х років Горбулін працював на державних посадах, пов'язаних з оборонною промисловістю, національною безпекою та космічною галуззю. У 1992 році очолив Національне космічне агентство України та брав участь у створенні першої Національної космічної програми.

У 1994 році став секретарем Ради національної безпеки при Президентові України, а згодом – радником глави держави з питань національної безпеки. У 1996 – 1999 роках очолював РНБО. Був одним із розробників ключових документів у сфері національної безпеки, оборони та розвитку Збройних сил України.

У наступні роки Горбулін продовжував працювати на державних і консультативних посадах, зокрема, займався питаннями реформування армії, розвитку оборонно-промислового комплексу, євроатлантичної інтеграції та стратегічного планування. У 2014 – 2018 роках очолював Національний інститут стратегічних досліджень, а також був радником президентів України.

У 2020 році Президія НАН України призначила Горбуліна виконувачем обов'язків президента Академії, а 9 жовтня того ж року його обрали першим віце-президентом НАН України.

У 2021 році Володимир Горбулін отримав звання Героя України з врученням ордена Держави. Нагороду йому присудили за внесок у розбудову української державності, зміцнення національної безпеки й оборони та багаторічну наукову діяльність.