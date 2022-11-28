На Київщині тривають екстрені вимкнення електрики: скільки мешканців регіону досі без світла

Наразі у багатьох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Це пов'язано з нещодавніми масованими атаками ворога по критичній інфраструктурі.

Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону про ситуацію з електропостачанням на Київщині. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Відключення електроенергії в Україні: де не буде світла 28 листопада

Без світла 40% Київщини

За його словами, станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області перебуває без електроенергії.

Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців,

– заявив він.

Кулеба також додав, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, а найскладніша ситуація склалася на Фастівському електровузлі, в Києво-Святошинській і Васильківській територіальних громадах.

"Там роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі для того, щоб якомога швидше подати електроенергію", – зазначив Кулеба.

В Києві продовжують відновлювати електропостачання

Українців закликають використовувати електроенергію лише для найнеобхідніших потреб. Також просять не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись – духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші.

В режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів столиці. В енергосистемі тривають ремонтні роботи.



Максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин. Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вимкнули електроживлення від 23-го листопада – звертайтеся в ДТЕК.

На Львівщині також запровадили аварійні відключення світла

У понеділок, 28 листопада, на Львівщині запровадили аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Зазначають, що це пов'язано з тим, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності.

Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.