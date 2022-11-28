На Київщині тривають екстрені вимкнення електрики: скільки мешканців регіону досі без світла
Наразі у багатьох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Це пов'язано з нещодавніми масованими атаками ворога по критичній інфраструктурі.
Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону про ситуацію з електропостачанням на Київщині. Про це повідомляє 24 канал.
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Без світла 40% Київщини
За його словами, станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області перебуває без електроенергії.
Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців,
– заявив він.
Кулеба також додав, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі, а найскладніша ситуація склалася на Фастівському електровузлі, в Києво-Святошинській і Васильківській територіальних громадах.
"Там роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі для того, щоб якомога швидше подати електроенергію", – зазначив Кулеба.
В Києві продовжують відновлювати електропостачання
В режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів столиці. В енергосистемі тривають ремонтні роботи.
Максимальна тривалість кожного відключення має складати не більше 5 годин. Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вимкнули електроживлення від 23-го листопада – звертайтеся в ДТЕК.
На Львівщині також запровадили аварійні відключення світла
У понеділок, 28 листопада, на Львівщині запровадили аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Зазначають, що це пов'язано з тим, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності.
Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
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