Экстрадиция Фирташа уничтожит партию Медведчука

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции, и пока по этому вопросу не будет принято решение, Фирташ останется в Австрии. Но, похоже, все уже настолько предопределено, что начались крайне интересные движения в самой Украине.

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Дело в том, что из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" продолжается бегство партийных организаций в конкурирующий "Оппозиционный блок". Так, вслед за областными организациями в Одесской и Николаевской областях политическую силу Виктора Медведчука покинула Херсонская городская и областная партийные организации, так же в полном составе перешедшие в "Оппозиционный блок".

Согласитесь, такое бегство буквально за считанные дни до выборов, это политическое самоубийство. Но, похоже, члены этих партийных ячеек готовы пойти на такой шаг, с учетом того, что в будущем может ожидать "Оппозиционную платформу – За жизнь!". А ожидать ее будет серьезная проблема с американским законодательством, которое уже очень скоро начнет получать от Фирташа тонны полезной информации на таких интересных персонажей как Бойко, Левочкин и прочие… Но и это еще не все.

Не забываем, что "Оппозиционная платформа – За жизнь!", поговаривают, курируется ФСБ РФ, непосредственно через завязку Виктора Медведчука на трио Беседа-Козак-Бабич. В свою очередь, "Оппозиционный блок" находится на контроле ГРУ и лично Владислава Суркова. То есть, намечающийся масштабный удар США по агентам Кремля. В первую очередь ковровой бомбардировкой пройдется по норам Лубянковских лис, что позволит ГРУ, потрепанному в противостоянии с ФСБ, восстановить свои позиции и еще некоторое время удержаться наплаву.

Но, в любом случае, итог у обеих как силовых структур, так и партий – один, неизбежное фиаско и илистое дно. Причем, для партии Медведчука, это илистое дно "светит" первым. И "айсберг" Фирташ в этом деле сослужит свою полезную службу.

Интересно: Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает