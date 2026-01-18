Деякі райони до 17 годин без світла: у Броварах – екстрене відключення через перенавантаження

На Київщині залишається важка ситуація зі світлом. Вранці у Броварах запровадили екстрене відключення світла.

У Броварах відбулося екстрене відключення по високій лінії через перенавантаження мережі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає 24 Канал.

Що відомо про відключення світла у Броварах?

Зверніть увагу! "Відключення по високій лінії" означає аварійне знеструмлення на рівні високовольтної мережі, яка живить місто. Світло вимкнули через перевантаження, ще до розподілу по районах, тому знеструмлення масштабне.

Незадовго до цього міський голова розповів, що вчора ситуація з енергопостачанням була особливо складною. Енергетики проводять перепідключення електромереж – це складний процес, який потребує часу (орієнтовно до 10 годин). Через це в окремих мікрорайонах громади електропостачання було відсутнє від 12 до 17 годин.

Також зафіксовано велику кількість аварій на трансформаторних підстанціях – під час подачі електроенергії вони виходили з ладу через перевантаження.

Когенераційні установки громади, які забезпечують близько 15 МВт потужності, працюють нестабільно через низьку напругу в мережі.

Графіки відключень, як і раніше, не застосовуються.

Мер закликав містян, у яких електропостачання відсутнє понад 12 годин, повідомляти про це до місцевого Контакт-центру.