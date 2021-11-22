Если Владимир Александрович собирается бороться за переизбрание в 2024-м, то желательно начинать подготовку уже сейчас – и посвятить этой задаче оставшиеся два с половиной года.

Читайте также Почему падает рейтинг Президента Украины

Еще несколько месяцев назад информированные люди считали поход Зе на второй срок делом решенным. Правда, тогда позиции главы государства выглядели более прочными. А сегодня все оборачивается против Зеленского: и Путин сосредотачивает войска на границе, и Ахметов грозит веерными отключениями электроэнергии, и "Вагнергейт" всплыл некстати, и коронавирус с вакцинацией нанесли ощутимый удар по президентскому рейтингу…

Конечно, если дела пойдут совсем скверно, гарант может и отказаться от идеи переизбрания. В этом случае ему даже на придется изобретать красивые объяснения. В 2019 году Владимир Александрович публично обещал ограничиться одним президентским сроком: и при необходимости можно просто объявить себя человеком слова.

Однако ключевой вопрос в том, как возможный отказ от борьбы будет воспринят приближенными и врагами Зеленского.

С одной стороны, ближайшее окружение Зе слишком многим ему обязано. В своей массе это люди, пришедшие наверх из ниоткуда. По сути, благодаря Зеленскому они реализовали программу коммунистического "Интернационала": кто был ничем, тот стал всем. Проделать обратный путь и снова превратиться в ничто не хочется никому.

По теме Третья президентская осень: с чем Зеленский вступает в новый политический сезон

В случае ухода шестого президента это практически неизбежно: без персональной популярности и харизмы Владимира Александровича у его нынешней команды нет политического будущего. А потому соратники просто обречены подталкивать Зеленского к борьбе за переизбрание. Несмотря на падающие рейтинги, сложное положение страны и прочие неблагоприятные обстоятельства.

С другой стороны, за 2,5 года пребывания на Банковой некогда аполитичный шоумен нажил немало врагов. Кто-то из них уже намекает, что после президентства Зеленскому светит уголовное преследование.

Такая перспектива способна серьезно повлиять на решение гаранта о втором сроке. Одно дело – спокойно сложить полномочия и вернуться в шоу-бизнес. Другое дело – оказаться беззащитным и отбиваться от желающих свести счеты.

Чем выше цена расставания с властью, тем больше резонов эту власть удерживать. Если у Зеленского обнаружится чересчур много влиятельных и мстительных недругов, ему придется бороться за переизбрание из чувства самосохранения: бороться всеми правдами и неправдами.

Кто против Зе Старая и новая оппозиция в Украине

И тут мы сталкиваемся с любопытным парадоксом. Президентское окружение объективно заинтересовано в том, чтобы антагонизм между Зеленским и его противниками только нарастал. Чтобы угроза политической мести висела над Зе подобно дамоклову мечу. Чтобы путей отступления с Банковой у гаранта не осталось, и он был вынужден идти вперед, волоча на себе своих верных соратников. Но совпадает ли все это с кровными интересами самого Владимира Александровича?