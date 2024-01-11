Іспанське видання розповіло про секретне виробництво мінних тралів від Метінвесту Ахметова

Провідне іспанське медіа El Pais побувало на виробництві мінних тралів від Метінвесту, які постачають ЗСУ. Зараз компанія виробляє 5-6 таких пристроїв на місяць.

У своєму великому матеріалі журналісти розповіли, як Україна посилює власну оборонну промисловість. Детальніше про це – читайте в матеріалі.

Читайте також Попри війну, Метінвест Ахметова у 2023 році розпочав виробництво 25 нових видів продукції

Метінвест виробляє мінні трали для ЗСУ

Як зазначають у репортажі, в одному з цехів виробництва компанії Метінвест збирають мінні трали для танків – нагальний інструмент для прориву російських оборонних ліній. Вони є важливою технологією для українських військових, одним із прикладів багатьох зусиль, які докладає український приватний сектор для розвитку своєї оборонної промисловості й зменшення залежності від міжнародної допомоги.

Якщо ми не допоможемо, ніхто не допоможе,

– каже Ігор, представник Метінвесту, про виробництво мінних тралів.

Як відомо, компанія виробляє в середньому п'ять-шість тралів на місяць. Мінні трали Метінвесту почали застосовувати влітку минулого року, в розпал контрнаступу на Запорізькому напрямку. Російські позиції на цій ділянці фронту, а також на Донеччині захищають найбільш щільно заміновані за всю історію війн поля, говорять військові експерти. У вересні минулого року члени групи спецпідрозділу "Тор" підрахували для EL PAÍS, що на цьому напрямку фронту може бути п'ять мін на квадратний метр, включно з протипіхотними й протитанковими мінами.

Андрій – полковник, командир бригади Національної гвардії, що воює на сході країни та використовує трали Метінвесту, розповів про них детальніше виданню. За його словами, трали є адаптованою версією радянського спорядження, але вдосконалені таким чином, щоб підривати до восьми мін проти п'ятьох, які могли знищити радянські мінні трали. Він також додає, що такий трал – перший в Україні, що підходить до будь-якої моделі танків.

Секретна підземна база

Зустріч з Андрієм, військовим ЗСУ, відбулася на секретній базі під землею. З міркувань безпеки журналісти не розповіли, де вона розташована. Що довше триває війна, то більше секретності та інформаційних обмежень встановлюють Збройні сили України. Коли мова йде про вітчизняне виробництво оборонної продукції, засекреченість ще більша. Командир підтверджує, що Метінвест також постачає їм бронежилети, каски та мобільні бункери.

Я не знаю, як довго триватиме війна, але ми маємо 1300-кілометровий кордон із Росією. Ми завжди перебуватимемо під загрозою, і нам потрібне власне виробництво оборонної продукції,

– наголошує Андрій.

Сигнали від союзників України в НАТО вказують на те, що допомогу буде отримати значно важче. Республіканська партія в Конгресі та Сенаті США блокує 61 мільярд доларів (55,056 мільярда євро), які Білий дім хоче виділити Україні у 2024 році. Уряд Угорщини, близький союзник Москви, також заблокував бюджет підтримки Європейського Союзу в розмірі 50 мільярдів євро.

Кільський інститут світової економіки в останньому звіті підтвердив, що військові витрати західних партнерів України за час війни були найнижчими з літа до осені, скоротившись на 90 відсотків проти 2022 року.

У цьому контексті пріоритетним завданням президента є стимулювання розвитку військової промисловості країни й залучення великих західних виробників оборонної продукції до створення виробничих центрів в Україні.

Так, у вересні минулого року Володимир Зеленський скликав 250 представників військових компаній на конференцію в Києві, щоб оголосити про план перетворення України на найбільшого виробника оборонної продукції на Заході. Близько 40 з цих компаній пообіцяли розглянути можливість інвестування у виробничі потужності в Україні.