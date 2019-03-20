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      "Електоральний Майдан": краще змінити владу через вибори, ніж через революцію, – політолог

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      Порошенко і Зеленський
      Порошенко і Зеленський

      Наслідком можливої нелегітимної перемоги на президентських виборах чинного глави держави Петра Порошенка може стати серйозна політична криза.

      Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      "Вже зараз існує відчуття нелегітимності ймовірної перемоги Порошенка, і воно може посилитися. У разі, наприклад, сумнівного виходу у другий тур або сумнівної перемоги у ньому опозиція це спростовуватиме, виступатиме з критикою на адресу президента. І це посилюватиме ефект нелегітимності його перемоги. Наслідком такої перемоги Порошенка може стати серйозна, глибока політична криза", – заявив Володимир Фесенко.

      Також він вважає, що політична криза може спричинити акції протесту в країні.

      "Зараз дуже багато агресії в суспільстві. Підпали магазинів "Рошен" пов’язані з агресивними настроями щодо влади в широкому розумінні і щодо Порошенка – у вузькому. Масштаби ймовірних протестів після президентських виборів можуть бути меншими, ніж попередні великі революції. Але ці протести можуть стати більш гострими та радикальними, жорсткими й агресивними", – зазначив політолог.

      Натомість, за словами експерта, ймовірна перемога Володимира Зеленського на виборах президента може стати своєрідним "електоральним Майданом" і альтернативою традиційній революції.

      "Оптимальним виходом був би "електоральний Майдан", коли критичні настрої людей щодо зміни керівника держави та зламу нинішньої політичної системи й побудови нової можна реалізувати через вибори. Краще нехай вони реалізуються через вибори, ніж через вулицю – масштабну, гостру політичну кризу. В цьому сенсі "електоральний Майдан", проявом якого може бути перемога Зеленського, може стати оптимальною альтернативою традиційному Майдану", – вважає Володимир Фесенко.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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