Електроенергія в лютому різко подорожчала на 21% через проблеми в енергетиці

Недовиробіток електроенергії на АЕС та відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах привели до різкого подорожчання електроенергії в лютому. Відповідні данні опублікувало держпідприємство "Оператор ринку".

Так, середньозважена ціна е/е на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22% в порівнянні з тим же періодом січня, до 1 659,96 грн/МВт-год (без НДС).

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна піднялася на 29,09%, до 1 810,49 грн/Вт-год. Різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвела до скорочення покупки промпідприємствами та трейдерами на 12,63% в порівнянні з періодом 1–20 січня, до 314 403,4 МВт-год.

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС на 43% нижче критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати дорожчий вид палива природний газ – через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС знаходяться в простої, що призводить до зниження вироблення електроенергії в цілому по енергосистемі.

Раніше глава комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів.

За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має працювати 12 атомних блоків. Зараз в роботі знаходяться 11 енергоблоків АЕС.