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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Електромобілі вперше переплюнули звичайні авто за показником продажів

19:06, сьогодні 2396 Читать новость на русском
Електромобілі
Електромобілі / Getty images

Вперше в історії у Норвегії за рік продали більше електромобілів та гібридів, ніж звичайних авто.

За даними норвезького управління статистики, на сьогодні електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, які були придбані в країні впродовж останнього року, пише видання The Local.

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Обсяг продажів авто з нульовими викидами, здебільшого це електромобілі, а також декілька водневих автомобілів, становив 20,9% від загального обсягу продажів у 2017 році. Показник продажів гібридних автомобілів становив 31,3%.

Для порівняння роком раніше електричні та гібридні автомобілі в загальному обсязі продажів займали частку 15,7% та 24,5% відповідно.

На сьогодні Норвегія є світовим лідером у електрифікації автомобільного транспорту.

На відміну від дизельних або бензинових автомобілів, які значно оподатковуються, електромобілі отримують податкові пільги, що робить їхні ціни порівняно конкурентними.

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До слова, з 1 січня ПДВ та акциз на електромобілі не потрібно платити й в Україні.

Теги: Електромобіль Авто 24 Норвегія
Джерело: 24 Канал
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