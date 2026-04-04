У Росії несподівано це визнали: політолог зауважив невтішні для Путіна тенденції

Як тільки на тлі загострення на Близькому Сході зросла ціна на нафту, Росія тріумфувала. Однак Сили оборони України настрій росіянам зіпсували, посиливши удари по їхніх портах, які експортують нафту. Тим самим помножили на нуль можливості ворога заробити грошей.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, підкресливши, що вартість нафти зросла, а от експорт Росії, який здійснюється через порти, суттєво впав на тлі регулярних українських атак.

Удари СОУ по портах Росії, зокрема "Усть-Лузі" і "Приморську", виявися доволі потужним і, за переконанням політолога, це тільки початок. Атаки по портах, нафтотерміналах – найдієвіший спосіб ослабити Росію. Це, зі слів Ейдмана, призводить до різкого погіршення економіки в Росії та безпекової ситуації для росіян.

"Сьогодні є цікаві, я б сказав навіть сенсаційні, дані, які характеризують ті зміни в російському суспільстві, що відбуваються першочергово під впливом успішних дій українських військових. Сталося диво! Рейтинг Путіна став падати, при чому доволі суттєво. ФГД зафіксував за тиждень зниження на 5%", – розповів соціолог.

Зі слів Ейдмана, це значний відсоток. Він додав, що з початку лютого він знизився на 9%, і наголосив, що тенденція для російського диктатора проглядається вкрай негативна. Це, на його думку, доводить наявність розколу еліт в Росії.

В російській верхівці триває протистояння

Соціолог переконаний, що не може бути випадковістю, що Всеросійський центр вивчення громадської думки й Фонд "Громадська думка" майже одночасно почали оприлюднювати й давати інформацію в російські пабліки й пресу про різке зниження рейтингу Путіна.

Це може свідчить тільки про одне, що такі вказівки вони отримали з адміністрації президента. Це вказує на конфлікт між різними групами російської верхівки,

– вважає Ейдман.

Як зауважив політолог, ймовірно, що Сергій Кірієнко, який є куратором соціології, а також внутрішньої політики Росії, нині зайшов у конфлікт з силовиками (ФСБ). Тому йому потрібно продемонструвати Путіну, що силовий напрямок на продовження війни будь-якими засобами й шляхами втрачає популярність серед населення та вдаряє по його рейтингу.

У Путіна, як би це не було парадоксально, хоч він і диктатор і його влада не залежить від результатів виборів, є суб'єктивне ставлення до власної популярності. В нього трепетна позиція до своїх рейтингів,

– розповів Ейдман.

З його слів, сьогодні крило Кірієнка намагається показати очільнику Кремля, що той втрачає популярність через дії, до яких вдаються ФСБшники. Зокрема щодо блокування росіянам Telegram, масового вимкнення мобільного інтернету, спроб ескалювати війну. Тож, як підсумував політолог, одна кремлівська група, до якої входить у тому числі переговірник Дмитрієв, просуватиме трампівську ідею про замороження бойових дій по нинішній лінії боєзіткнення.

Зауважте! Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко вказав на невтішні процеси в Росії, які підривають рейтинги російського диктатора. Росіян почали масово звільняти з роботи, аби залишити без грошей і у такий спосіб спонукати підписувати контракти з міноборони, їхати на війну. В університетах триває агітація студентів долучатись до армії. Крім того, він розповів, що Путін готується обмежити виїзд за кордон військовозобов'язаним.

