Елітне авто і 44,5 тисячі доларів за закриття справи: викрито схему в прокуратурі Кіровоградщини

Експосадовців прокуратури Кіровоградщини викрито на вимаганні хабаря та легалізації майна. Підозру отримали колишній перший заступник керівника установи та керівник однієї з окружних прокуратур.

Про це повідомили НАБУ та САП.

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Що відомо про схему?

Досудове розслідування встановило, що колишній перший заступник керівника прокуратури Кіровоградщини вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

Частиною неправомірної вигоди був автомобіль Tesla Model X P100D. Щоб приховати його незаконне походження посадовцю допоміг керівник окружної прокуратури. Він знайшов підставну особу, на яку оформили довіреність на право, зокрема, продажу майна.

Цим намірам став на заваді арешт "Тесли", накладений ВАКС у межах іншої справи,

– заявили в НАБУ.

Згодом через довірену особу експосадовець отримав ще 13,5 тисяч доларів. Однак решту суми йому відмовились надати через невиконання обіцяного.

Загалом сума неправомірної вигоди становила понад 88 тисяч доларів США.

Правоохоронці вручили підозру та затримали колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури. А також про підозру повідомили колишньому керівнику окружної прокуратури та пособнику.