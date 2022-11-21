Проєкт хижацтва, – Макрон обурений впливом Росії на країни Африки

Президент Франції Еммануель Макрон висловив обурення діями Росії та звинуватив країну-агресорку у поширенні дезінформації з метою просування свого "проєкту хижацтва" в Африці.

Про це очільник Франції заявив в інтерв'ю телеканалу TV5 Monde.

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Макрон розповів, що існує "проєкт хижацтва" просування дезінформації в африканських країнах, який є "політичним планом, що фінансується Росією, а іноді й іншими державами.

Низка держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідують певні інтереси,

– наголосив президент Франції.

Що цьому передувало

Франція, колишня колоніальна держава на більшій частині Західної та Центральної Африки, має давні військові зв'язки у франкомовній Африці. Протягом десятиліття у межах контртерористичної операції французькі війська були розміщені в Малі. Критики називають операцію Франції провальною і звинувачують її в подальшій дестабілізації регіону.

Останніми роками на ситуацію намагається впливати Росія, розгорнувши ПВК "Вагнера" у кількох країнах, зокрема й у Центральноафриканській Республіці і Малі.

Парижу довелося вивести війська з Малі після того, як військові африканської країни прийшли до влади в результаті перевороту у 2020 році на тлі розриву відносин. Згодом військове керівництво запросило вагнерівців допомогти в десятирічній битві проти ісламістських бойовиків і розірвати зв'язки з Францією.

Росія та її найманці використовували звичні для себе методи

Минулого року в доповіді ООН мовилося про те, що російські військові інструктори та місцеві війська в Центральноафриканській Республіці застосовували надмірну силу проти цивільного населення, здійснювали невибіркові вбивства, захоплення шкіл та масштабні мародерства.

Тоді Макрон заявив, що поведінка Росії була "хижацькою".

Достатньо лише поглянути на те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці або деінде, щоб побачити, що російський проєкт, який реалізується там, коли Франція відсунута вбік, є проєктом хижацтва,

– сказав Макрон.

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