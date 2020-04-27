16:57
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      "Емоційна нестриманість": як Володимир Слончак прокоментував свій напад на патрульного

      -
      Володимир Слончак прокоментував скандал із нападом на патрульного
      Володимир Слончак / Фото із соцмереж чиновника

      Емоційна нестриманість – саме так називає свій конфлікт з правоохоронцями у Києві колишній заступник мера Кличка Володимир Слончак. Він додає: як юрист добре знає, що таке "напад на поліцейського", тому останнього з його боку точно не було.

      Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, таким чином вперше прокоментувавши скандал.

      Актуально Хто такий Володимир Слончак: скандали з побиттям та підробкою документів

      Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з’ясування обставин зупинки, патрульні зухвало перевищували свої повноваження і порушували закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було,
      – зауважив він.

      Водночас, Слончак вирішив вибачитися перед громадськістю і поліцейськими за свою "емоційну нестриманість".

      Що відомо про скандал зі Слончаком? Поліція зупинила Mercedes у Києві ввечері 26 квітня за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром – заступник Кличка Володимир Слончак.

      Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була нетверезою. Та, своєю чергою, відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати і погрожувати розправою. Зрештою – вдарив поліцейського.​

      Після цього Слончака затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані. Наступного дня Віталій Кличко звільнив Слончака з посади свого заступника.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Затримання Володимира Слончака Скандал КМДА Поліція Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова
      сьогодні , 16:21 Хто керує державою, або Як я розумію звільнення Нефьодова та Верланова
      Олег Сенцов
      9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      сьогодні , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      Юлія Михайлова