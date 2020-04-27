"Емоційна нестриманість": як Володимир Слончак прокоментував свій напад на патрульного

Емоційна нестриманість – саме так називає свій конфлікт з правоохоронцями у Києві колишній заступник мера Кличка Володимир Слончак. Він додає: як юрист добре знає, що таке "напад на поліцейського", тому останнього з його боку точно не було.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, таким чином вперше прокоментувавши скандал.

Актуально Хто такий Володимир Слончак: скандали з побиттям та підробкою документів

Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з’ясування обставин зупинки, патрульні зухвало перевищували свої повноваження і порушували закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було,

– зауважив він.

Водночас, Слончак вирішив вибачитися перед громадськістю і поліцейськими за свою "емоційну нестриманість".

Що відомо про скандал зі Слончаком? Поліція зупинила Mercedes у Києві ввечері 26 квітня за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром – заступник Кличка Володимир Слончак.



Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була нетверезою. Та, своєю чергою, відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати і погрожувати розправою. Зрештою – вдарив поліцейського.​



Після цього Слончака затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані. Наступного дня Віталій Кличко звільнив Слончака з посади свого заступника.