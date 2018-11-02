Енергетичний скандал з Дубневичами: на Львівщині тижнями зривають опалювальний сезон

Четвертий місяць без гарячої води і тепла. На Львівщині жителі міст Новояворівськ і Новий Розділ на порозі зими потерпають від наслідків газових схем. Впливові політики, народні депутати брати Дубневичі встановили контроль над місцевими ТЕЦ і перетворили їх на елементи власного бізнесу.

Коли ж держава вирішила повернути електростанції у свою власність, то почали просто саботувати це рішення і блокувати роботу ТЕЦ. У заручниках опинилися сотні тисяч людей, які просто мерзнуть. ТЕЦ і досі стоять без роботи. Бо старі працівники бояться працювати з новою фірмою-управителем або просто саботують.

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В кімнаті, з якої управляють роботою парових котлів, наразі нікого немає. Ба більше, у шафах керування відсутні контролери. Запуск і робота ТЕЦ без них неможлива. Новий управитель електростанцією – Приватне підприємство "Гарант Енерго М" – не дорахувався ще кількох деталей. Не знайшли планів підготовки до опалювального сезону. Відтак він не почався у 30 тисяч жителів Новояворівська.

4 школи, 5 садків (не мають опалення, – 24 канал). Одна тільки лікарня, яка мала індивідуальне опалення, окрему котельню, отримує тепло,

– зазначив голова Яворівської райдержадміністрації Ігор Сабардак.

Та найбільша біда – на ТЕЦ немає працівників. Новий очільник сподівався, що працювати будуть місцеві. Та виявив, що старі керівники просто не пускають людей на нову роботу.

Мабуть, одна з найбільших проблем, з якою ми зіштовхнулись, – те, що попереднє керівництво не відпускає людей, працівників не відпускає, фактично, до нас. Тобто ми зіштовхнулися з проявами феодального ладу, де людей як рабів тримають, просто залякують окремих людей... Вони, звісно, приходять, просяться до нас,

– розповів директор фірми-управителя Володимир Купчак.

Працівники прийшли на зустріч зі своїм директором. Вони хочуть, аби той сказав їм, що робити. Зізнаються, що бояться не потрапити на нову роботу і не мати змоги повернутись на стару.

Вчора 2 підприємства, зрештою, начебто дійшли згоди. "Гарант Енерго М" пропонує працівникам 2 варіанти. Повністю звільнитись із старої фірми і перейти на нову роботу, зберігши усі пільги. Або ж влаштуватись на півставки, за сумісництвом чи договором цивільно-правового характеру. Керівник фірми Дубневича обіцяє не заважати. І якщо повернеться на ТЕЦ – повернути людей на роботу.

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До кінця дня у Новояворівську до компанії управителя заяви написали 13 людей. У Новому Роздолі, де склалась аналогічна ситуація, 103 із 140. Втім, коли ТЕЦ нарешті запустять тепло у школи, садки та домівки – досі не знає ніхто.