17:23
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Енергетичний скандал з Дубневичами: на Львівщині тижнями зривають опалювальний сезон

      116 Читать новость на русском

      Четвертий місяць без гарячої води і тепла. На Львівщині жителі міст Новояворівськ і Новий Розділ на порозі зими потерпають від наслідків газових схем. Впливові політики, народні депутати брати Дубневичі встановили контроль над місцевими ТЕЦ і перетворили їх на елементи власного бізнесу.

      Коли ж держава вирішила повернути електростанції у свою власність, то почали просто саботувати це рішення і блокувати роботу ТЕЦ. У заручниках опинилися сотні тисяч людей, які просто мерзнуть. ТЕЦ і досі стоять без роботи. Бо старі працівники бояться працювати з новою фірмою-управителем або просто саботують. 

      Читайте також: Через махінації компанії братів Дубневичів два містечка на Львівщині залишилися без гарячої води

      В кімнаті, з якої управляють роботою парових котлів, наразі нікого немає. Ба більше, у шафах керування відсутні контролери. Запуск і робота ТЕЦ без них неможлива. Новий управитель електростанцією – Приватне підприємство "Гарант Енерго М" – не дорахувався ще кількох деталей. Не знайшли планів підготовки до опалювального сезону. Відтак він не почався у 30 тисяч жителів Новояворівська.

      4 школи, 5 садків (не мають опалення, – 24 канал). Одна тільки лікарня, яка мала індивідуальне опалення, окрему котельню, отримує тепло,
      – зазначив голова Яворівської райдержадміністрації Ігор Сабардак.

      Та найбільша біда – на ТЕЦ немає працівників. Новий очільник сподівався, що працювати будуть місцеві. Та виявив, що старі керівники просто не пускають людей на нову роботу.

      Мабуть, одна з найбільших проблем, з якою ми зіштовхнулись, – те, що попереднє керівництво не відпускає людей, працівників не відпускає, фактично, до нас. Тобто ми зіштовхнулися з проявами феодального ладу, де людей як рабів тримають, просто залякують окремих людей... Вони, звісно, приходять, просяться до нас,
      – розповів директор фірми-управителя Володимир Купчак.

      Працівники прийшли на зустріч зі своїм директором. Вони хочуть, аби той сказав їм, що робити. Зізнаються, що бояться не потрапити на нову роботу і не мати змоги повернутись на стару.

      Вчора 2 підприємства, зрештою, начебто дійшли згоди. "Гарант Енерго М" пропонує працівникам 2 варіанти. Повністю звільнитись із старої фірми і перейти на нову роботу, зберігши усі пільги. Або ж влаштуватись на півставки, за сумісництвом чи договором цивільно-правового характеру. Керівник фірми Дубневича обіцяє не заважати. І якщо повернеться на ТЕЦ – повернути людей на роботу.

      Читайте також: Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники

      До кінця дня у Новояворівську до компанії управителя заяви написали 13 людей. У Новому Роздолі, де склалась аналогічна ситуація, 103 із 140. Втім, коли ТЕЦ нарешті запустять тепло у школи, садки та домівки – досі не знає ніхто. 

      Теги: Новини України Новини Львова Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Енергетика опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      сьогодні , 16:00 "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      Віталій Шабунін
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      Компанія Bosch наступного року виведе на ринок власні електричні мікроавтобуси
       21 серпня , 09:29
      Нові правила паркування ускладнять життя "євробляхерам"
       1 жовтня , 09:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук