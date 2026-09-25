Путін не піде на енергетичне перемир'я: що робитиме Україна

Україна та Росія не укладатимуть угоду про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Російський диктатор свідомо відкидає такі домовленості, тому українські сили продовжать знищувати ворожі нафтопереробні заводи.

Як заявив в ефірі політик та дипломат Роман Безсмертний, позиція Києва щодо відповідей на російський терор залишається незмінною. Під час нещодавніх переговорів у США українська сторона чітко дала зрозуміти, що реагуватиме на кожну атаку проти своєї енергосистеми.

Чому домовленості неможливі

Дипломат пояснив, що риторика Вашингтона щодо України суттєво змінилася. За його словами, Дональд Трамп фактично просить Київ не бити по російських нафтопереробних заводах, оскільки у США відчувають економічні наслідки цих атак. Проте українська влада не збирається йти на односторонні поступки.

Тобто ви хочете сказать, вони будуть стрілять, а ми будемо мовчати? Ні, ми будемо відповідати. Ми сильні, ми не слабкі,

– Роман Безсмертний, політик та дипломат.

Експерт також додав, що Кремль не демонструє жодної реальної готовності до мирних переговорів. Саме тому можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю очільника Росії є вкрай малоймовірною, а будь-які сподівання на швидке перемир'я безпідставні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський спростував чутки про вимоги США зупинити удари по Росії.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з істориком, дипломатом і політиком Романом Безсмертним читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, військові експерти вважають, що енергетичне перемир'я вигідне насамперед самій Росії. Ворог може використати таку паузу виключно для накопичення ракет та дронів перед новими масованими обстрілами українських міст.