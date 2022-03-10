В Енергодарі через блокаду проблеми з паливом, продуктами та ліками: чекають на гумвантаж

Мер Енергодара Дмитро Орлов оголосив про серйозні проблеми, пов'язані з блокадою міста окупантами. Зокрема мовиться про проблеми з паливом, продуктами та ліками.

У місті очікують на другу спробу доставки гуманітарного вантажу. Вона б мала забезпечити населення усім необхідним.

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В Енергодарі покладають надію на гуманітарний коридор

Сподіваємося, вона буде успішною і ми нарешті отримаємо інсулін, частину інших ліків, дріжджі та деякі продукти,

– зазначив мер міста.

Крім того, він зазначив, що доїхати із Запоріжжя до Енергодара на тому ж евакуаційному автобусі не вийде. Очільник міста підкреслив, що перевезення людей регламентується на рівні двох країн у рамках оголошених "зелених коридорів". Тож поки не може бути мови про в'їзд в Енергодар.

Також Дмитро Орлов попрохав містян залишати заявки в державній аптеці №5, що на вулиці Будівельників. Мовиться про потребу у специфічних життєвоважливих ліках. Усю інформацію збиратимуть та намагатимуться доставити медикаменти за першої ж можливості.

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