Епідемія COVID-19 в України: коли це закінчиться

Нажаль, мій прогноз про те, що рівно 6 місяців пройде до наступної хвилі в Україні, справдився – так було всюди, де не відбулася або провалилися вакцинація. Що буде далі?

У багатьох країнах не було наступної хвилі. В Італії, наприклад, хвиля мала б бути вже в вересні, але її не тільки не було, а й було зняти останні обмеження. Все просто – тут вакцинація перевищила критичний поріг в 70% дорослих і продовжила зростати.

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В Україні про таке й не мріють, бо дуже багато "розумних антиваксів", тому будемо брати за основу подібні країни, з великим відсотком "упоротих".

Такі країни є навіть в ЄС. Правда, там відсотки вакцинованих вищі, але недостатні.

Візьмемо Румунію, бо там приблизно в той самий час був попередній пік і новий почався трошки раніше.

Зараз в Румунії вже помирає в 2,1 раза більше людей, ніж на попередньому піку, і кількість смертей продовжує зростати.

В Україні поки що показники смертей співставні з попереднім піком, тому нам ще до піку досить далеко. Відповідно, дуже б не хотілося, але здається, що на піку ми цим разом будемо мати до 1 тисячі втрат життів щоденно. Дуже сподіваюся, що я помиляюся!

Скільки буде тривати ця хвиля

Тут нам не допоможе приклад Румунії, бо в Румунії все лише починається. Тому беремо подібні країни з низьким рівнем охоплення вакцинацією і новою хвилею зі штамом "Дельта", яка почалася значно раніше, ніж в Україні.

На жаль, така країна лише одна – Московія. Там, правда, є одна проблема – брехлива статистика смертей та випадків. Чому недостовірна? Бо дуже рівненькі данні, як під лінієчку – скільки дозволили показувати випадків, стільки й показують.

Але брехливу статистику РФ можна підправити, показниками надлишкової смертності з тієї ж офіційної РФ-статистики. Абсолютні цифри нам навіть не так цікаві (хоч там виходить десь 2 – 3 тисячі смертей на день), як тривалість хвилі, і тут є найгірші новини.

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Починаючи з липня (тобто теж рівно через 6 місяців після попередньої хвилі) в РФ щоденно від COVID-19 помирало офіційно під 1 тисячу людей (реально – десь 2 – 3 тисячі). І ця хвиля вже триває ЧОТИРИ МІСЯЦІ і немає жодних натяків на її затухання.. Ба більше, зараз знову бачимо зростання. Причому, судячи з усього що я чую від місцевих друзів, у путлєра не просто "відпустили" статистику, а там і реально ситуація погіршилася.

Це досить цікавий момент, бо в РФ готувалися до виборів в так званий парламент, і не вводили жодних обмежень! Попередні хвилі "захлиналися" після введених обмежень.

Дуже цікавий експеримент, який доводить необхідність карантинів та локдаунів, коли населення не хоче вакцинуватися!

Отже, ця хвиля в Україні тільки починається, і може розтягнутися реально на багато місяців, якщо реальних локдаунів не буде, бо у нас гуляє, переважно, як і в РФ, дуже агресивний штам Дельта. Але думаю, що локдауни все-таки будуть, і не тільки для невакцинованих.

Висновки очевидні:

Ця зима в Україні буде дуже важкою: рекордні ціни на газ та енергоносії, локдауни гірші ніж будь-коли, втрати життя та здоров'я.

Я зараз чую від знайомих, що всюди в Україні стоять черги на вакцинацію. Але нам потрібно десь 4 місяці з такими темпами вакцинації, щоб дійти досягти рівня Італії! Тому цю зиму, на жаль, з життя викреслюємо.

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І ще одне - я не вірю в те, що Україна вакцинує бодай 70% населення від COVID-19. Тому, відповідь на питання, "коли це все закінчиться" для України звучить прикро – "ніколи".

Зараз в Італії помирає від COVID-19 в 16 раз менше людей (в перерахунку на 1 мільйон) ніж в Україні, і 99% тих, хто тут помирає – це місцеві антивакси. На піку різниця буде просто шалена, і я не розумію, як цього можна не помічати і не розуміти.

Так, вакциновані теж можуть підхопити вірус, тому потрібно й далі бути обережними, але переноситься коронавірус у вакцинованих значно легше, і практично ніхто з вакцинованих від ковіду не помирає.